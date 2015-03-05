李克强：今年实施更积极的进口政策 拓宽外汇储备运用渠道

路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，今年实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件等进口，并加快实施走出去战略，拓宽外汇储备运用渠道。

他在两会（全国人大和政协会议）上作政府工作报告指出，今年要扩大跨境电子商务综合试点，增加服务外包示范城市数量，提高服务贸易比重。

并且要积极有效利用外资，修订外商投资产业指导目录，重点扩大服务业和一般制造业开放，把外商投资限制类条目缩减一半。全面推行普遍备案、有限核准的管理制度，大幅下放鼓励类项目核准权，积极探索准入前国民待遇加负面清单管理模式。

报告指出，加快实施走出去战略，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。

实施以备案制为主的对外投资管理方式，扩大出口信用保险规模，对大型成套设备出口融资应保尽保。

报告还指出，要构建对外开放新格局，推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设，加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设，构建中巴、孟中印缅等经济走廊。积极推动上海、广东、天津、福建自贸区建设，在全国推广成熟经验，形成各具特色的改革开放高地。

此外，要维护多边贸易体制，推动信息技术协定扩围，积极参与环境产品、政府采购等国际谈判，加快实施自贸区战略，尽早签署中韩、中澳自贸协定，加快中日韩自贸区谈判，推动与海合会、以色列等自贸区谈判，力争完成中国-东盟自贸区升级谈判和区域全面伙伴关系协定谈判，建设亚太自贸区，推进中美、中欧投资协定谈判。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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