中石油推迟启动新炼厂 防产能过剩

* 昆明炼厂推迟至2016年启动，比原计划晚两年

* 揭阳炼厂推迟至2017年启动，较原计划延迟四年

路透北京1月23日 - 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)(601857.SS)(0857.HK)一位官员周四表示，该公司已经推迟启动两座新炼厂并推迟扩建另一座炼厂，以应对产能过剩威胁，因中国石油需求放缓。

周一公布的数据显示，中国2013年石油需求创下逾20年以来最慢增速，因经济成长趋软削减了对柴油等交通运输和工业燃料的需求。

“中国的石油消费增速放慢，石油行业临近产能过剩。炼厂产能增速太快将导致供过于求，并增加净能源出口。”这位中石油官员表示，他不愿具名，因未被授权与媒体沟通。

上述推迟活动亦将扶助亚洲炼油利润。

该官员表示，中石油将于2016年启动日产20万桶的云南昆明炼厂，比原计划推迟两年。

他还表示，日产40万桶的广东揭阳合资炼厂将推迟到2017年启动，原计划为2013年启动。

中石油还将扩建华北炼厂的时间从今年推迟到2015年。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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