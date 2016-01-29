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中国财经 | 2016年 1月 29日 星期五 17:23 BJT

中石油预期2015年度净利按年下跌60-70% 受累油气价格下跌

路透香港1月29日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周五称，预期2015年度净利将按年下跌60-70%，受期内国际油价断崖式下跌，及国内天然气价格下调因素影响。

中石油在上海交易所刊发的声明称，面对复杂的经营环境，公司严控投资规模，实施低成本战略，以市场导向优化生产运营，推进资产重组，取得了明显成效，缓解了油气价格下降对公司业绩的不利影响。

该公司预期，2016年国际油气市场将持续低迷，市场竞争进一步加剧，公司将大力实施资源、市场、国际化、创新四大战略，深入开发开源节流降本增效，并优化业务布局和资产结构。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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