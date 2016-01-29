中石油预期2015年度净利按年下跌60-70% 受累油气价格下跌

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月29日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周五称，预期2015年度净利将按年下跌60-70%，受期内国际油价断崖式下跌，及国内天然气价格下调因素影响。
中石油在上海交易所刊发的声明称，面对复杂的经营环境，公司严控投资规模，实施低成本战略，以市场导向优化生产运营，推进资产重组，取得了明显成效，缓解了油气价格下降对公司业绩的不利影响。
该公司预期，2016年国际油气市场将持续低迷，市场竞争进一步加剧，公司将大力实施资源、市场、国际化、创新四大战略，深入开发开源节流降本增效，并优化业务布局和资产结构。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)