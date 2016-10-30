中石油前三季净利同比跌逾九成 料全年净利将大幅下降

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月29日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周六公布，按国际会计准则，前三季度净利润17.31亿元人民币，同比大跌94.3%，受累于油气产品价格下降；公司并预计，若四季度油价延续低位运行，其全年净利同比将发生大幅下降。
季报显示，中石油前三季实现营业额11,504亿元，同比下降11.9%，每股收益0.01元。第三季净利为12亿元，同比降76.9%。
公司称，前三季度国际原油价格探底后震荡回升，北海布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油现货平均价格分别为41.88美元/桶和41.41美元/桶，比上年同期分别降低24.3%和18.7%。
同期，中石油生产原油696.6百万桶，同比降低3.6%，其中国内原油产量575.2百万桶，降低5.1%；生产可销售天然气2,428.9十亿立方英尺，增长6.1%；油气当量产量1,101.5百万桶，降低0.3%，其中海外油气当量产量154.7百万桶，增长7.8%。
前三季度，其勘探与生产板块单位操作成本11.56美元/桶，同比降低9.9%；经营亏损39.49亿元，上年同期则为经营利润465.13亿元，但季度业绩环比向好。
炼油与化工业务方面，同期共加工原油707.9百万桶，同比降低4.6%，生产汽油、柴油和煤油6,366.9万吨，降低7.5%；前三季炼油与化工板块实现经营利润343.11亿元，上年同期则为30.59亿元。其中炼油业务实现经营利润257.16亿元，上年同期为16.61亿元。
前三季度，中石油原油平均实现价格为35.79美元/桶（其中国内实现价格为35.14美元/桶），比上年同期降低30%；天然气平均实现价格为4.67美元/千立方英尺（其中国内实现价格为4.98美元/千立方英尺），同比降27%。
亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四则公布，今年首三季净利同比增长11%，得益于炼油业务获利大增。[nH9S179017]
中石油A股周五收报7.38元，过去一个月累计涨2.6%。（完）
(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)
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