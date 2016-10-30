中石油前三季净利同比跌逾九成 料全年净利将大幅下降

路透上海10月29日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周六公布，按国际会计准则，前三季度净利润17.31亿元人民币，同比大跌94.3%，受累于油气产品价格下降；公司并预计，若四季度油价延续低位运行，其全年净利同比将发生大幅下降。

季报显示，中石油前三季实现营业额11,504亿元，同比下降11.9%，每股收益0.01元。第三季净利为12亿元，同比降76.9%。

公司称，前三季度国际原油价格探底后震荡回升，北海布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油现货平均价格分别为41.88美元/桶和41.41美元/桶，比上年同期分别降低24.3%和18.7%。

同期，中石油生产原油696.6百万桶，同比降低3.6%，其中国内原油产量575.2百万桶，降低5.1%；生产可销售天然气2,428.9十亿立方英尺，增长6.1%；油气当量产量1,101.5百万桶，降低0.3%，其中海外油气当量产量154.7百万桶，增长7.8%。

前三季度，其勘探与生产板块单位操作成本11.56美元/桶，同比降低9.9%；经营亏损39.49亿元，上年同期则为经营利润465.13亿元，但季度业绩环比向好。

炼油与化工业务方面，同期共加工原油707.9百万桶，同比降低4.6%，生产汽油、柴油和煤油6,366.9万吨，降低7.5%；前三季炼油与化工板块实现经营利润343.11亿元，上年同期则为30.59亿元。其中炼油业务实现经营利润257.16亿元，上年同期为16.61亿元。

前三季度，中石油原油平均实现价格为35.79美元/桶（其中国内实现价格为35.14美元/桶），比上年同期降低30%；天然气平均实现价格为4.67美元/千立方英尺（其中国内实现价格为4.98美元/千立方英尺），同比降27%。

亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周四则公布，今年首三季净利同比增长11%，得益于炼油业务获利大增。[nH9S179017]

中石油A股周五收报7.38元，过去一个月累计涨2.6%。（完）