中国石油去年净利大跌67%且上市以来最差 惟符合预期

路透香港3月23日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周三公布，去年净利按年大跌67%，符合市场预期，受累于油价下滑以及国内成品油和天然气价连续下调；这是公司自2000年上市以来最差业绩。

中石油董事长王宜林在记者会上称，公司在关注国企具体的改革方案，对改革是积极的，认为通过改革才能解决影响企业发展的一些深层次问题。

“中石油会做好企业改革工作，用改革来解决低油价下遇到的困难，促进企业稳健发展。”他并说。

据公告，公司于2015年1-12月净利为355.17亿元人民币，上年同期则为1,071.72亿元，根据汤森路透综合22名分析师预测去年净利344.16亿元。

按路透计算，中石油去年第四季净利49.16亿元，按季下降5.4%，同比则跌56%。

中石油是“三桶油”中首家给出成绩单，其主要竞争对手中海油(0883.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)分别将于周四及下周二发布全年业绩，汤森路透综合分析师预测，中海油与中石化去年净利分别下降71%及41%。

董事会建议派发末期股息每股0.02486元，全年派息0.08733元，派息比率46%的水平，贯彻一向派息政策。

**关停低效产能**

中石油副董事长兼总裁汪东进称，为应对低油价的影响，公司主要采取优化和控制投资规模、控本降费等措施，把达不到低油价投资回报率的产能建设调减下来，减少无效、低效的投入以及关停边际效益为负的油气田区块关停。

去年布兰特原油价现货平均价格为52.38美元/桶，比上年同期下降47.1%，在此情况下，中石油计提资产减值准备250.22亿元。汪东进称，如果今年下半年油价反弹，有可能会录得资产增值。

公司预算2016年度资本支出1,920亿元，较2015年2,022.38亿元有所下调5%。

而2016年度油气产量目标为14.536亿桶油当量，其中原油9.247亿桶；略低于2015年的油气产量14.939亿桶油当量。2016年原油加工量10.086亿桶，2015年则为9.981亿桶。

中石油于2015年的营业额17,254.28亿元，同比减少24%。去年国内原油产量按年跌2.1%至8.063亿桶，海外则升35.4%至1.656亿桶；平均实现油价48.35美元/桶，油气操作成本12.98美元/桶，分别下降49%及5.7%。

**炼油与化工全面盈利**

按业务划分，勘探与生产板块经营利润大跌82%至399.61亿元；炼油与化工板块由亏转盈，利润48.83亿元，是自2011年以来首次全面盈利；销售板块则由盈转亏，蚀5亿元。

天然气与管道板块方面，实现经营利润512.31亿元，大增2.9倍，若剔除部分管道资产整合产生的投资收益228.07亿元，核心利润升幅则为1.2倍。销售进口天然气仍然录得亏损，为162.99亿元，减亏53%。

海外业务录得税前亏损83.49亿元，主要由于部分海外附属公司计提油气资产减值准备。海外业务在整体营业额占比为31.3%。

中石油H股今天收升0.94%，报5.37港元；A股则跌0.13%，报7.78元。（完）

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