建议增加一带一路沿线国家小币种对人民币直接报价--两会委员

路透北京3月3日 - 全国政协委员永隆银行董事长马蔚华建议，在以市场供求为基础的有管理浮动汇率制度基础之上，推动汇率风险管理工具创新，增加韩元、泰铢、林吉特以外的小币种对人民币的直接报价，满足“走出去”企业规避汇率风险的多样化需求。

他在全国政协会议提案中并建议简化商业银行在境外设立分支机构及并购的审批核准手续，鼓励支持其在“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）沿线国家和地区进行业务布局；鼓励商业银行对企业在“一带一路”区域内的项目提供融资和担保，并推广资本项目下跨境人民币试点政策。

“'走出去'企业在境外的投资、经营活动，需要依赖银行的信用及资金支持作为坚强后盾；当面临国际金融市场风险时，亦需要银行等金融机构提供避险方案，帮助企业防范和化解风险。”他在提案中写到。

马蔚华指出，在“一带一路”沿线，有众多使用小币种货币的国家和地区，企业在境外的投资经营会面临更大的货币兑换及汇率风险管理需求，建议持续加大清算结算、银行间拆放、货币兑换交易、市场定价机制等基础能力建设，加快跨境人民币清算系统对接和业务处理规则惯例的制定。

他建议，为鼓励商业银行对企业在“一带一路”区域内的项目提供融资和担保，可对符合条件的项目贷款适当调低风险权重，扩大商业银行短期外债指标，并将对外承包工程保函风险专项资金、出口优惠买方信贷等支持政策扩展至股份制商业银行。

他还建议推广资本项目下跨境人民币试点政策，促进企业境外投融资的本币化。着力培育以本币计价和结算的跨境债权、股权交易市场。具体而言：可继续扩大境内机构通过离岸人民币市场进行筹融资（如发行海外人民币债券）的范围；简化人民币跨境担保项下的境外筹融资以及对应的资金回流审批手续；扩大跨境人民币贷款的试点范围等等。

备受关注的两会本周在北京正式拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第三次会议于今日下午开幕，全国人大会议亦将在周四（3月5日）开幕。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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