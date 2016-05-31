中国石油集团称可能考虑增持俄油股权

路透莫斯科5月30日 - 中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长王宜林周一表示，在俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)研议中的民营化计划中，中国石油集团或将考虑增加俄油持股。

俄罗斯政府计划在2016年俄油民营化进程中将所持股权由69.5%减持至50%。俄油为全球以产量计最大的上市石油生产企业。

中国石油集团已持有一小部分俄油股权。

王宜林在接受Rossiya-24电视台专访时表示，当俄油提供报价时，我们会仔细研究...我们有兴趣，将研究增加我们在俄油持股的可能性。

俄油出售部分股权料为俄罗斯政府带来约6,500亿卢布(100亿美元)的收入。

上周有报导援引克里姆林宫顾问Andrei Belousov的话称，俄罗斯不应在公开市场出售俄油股权，而应锁定两个战略投资者为目标。

王宜林并未说明中国石油有兴趣买入多少股权。(完)