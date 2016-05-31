中国石油集团称可能考虑增持俄油股权

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透莫斯科5月30日 - 中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长王宜林周一表示，在俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)研议中的民营化计划中，中国石油集团或将考虑增加俄油持股。
俄罗斯政府计划在2016年俄油民营化进程中将所持股权由69.5%减持至50%。俄油为全球以产量计最大的上市石油生产企业。
中国石油集团已持有一小部分俄油股权。
王宜林在接受Rossiya-24电视台专访时表示，当俄油提供报价时，我们会仔细研究...我们有兴趣，将研究增加我们在俄油持股的可能性。
俄油出售部分股权料为俄罗斯政府带来约6,500亿卢布(100亿美元)的收入。
上周有报导援引克里姆林宫顾问Andrei Belousov的话称，俄罗斯不应在公开市场出售俄油股权，而应锁定两个战略投资者为目标。
王宜林并未说明中国石油有兴趣买入多少股权。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)