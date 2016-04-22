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中国财经 | 2016年 4月 22日 星期五 11:37 BJT

中国石油集团称有意参与俄油私有化

路透莫斯科4月21日 - 中国石油海外勘探开发公司党委书记兼高级副总经理王仲才周四在莫斯科向路透表示，中国石油集团有意参与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的私有化，后者是俄罗斯最大石油生产企业。

俄罗斯计划出售俄油19.5%的股份，对这部分股权的估值约为6,500亿俄罗斯卢布(100亿美元)。按产出计，俄油是世界最大的上市石油生产企业。

王仲才还表示，中国石油集团已经成立工作组，以就俄油私有化一事与俄罗斯政府进行谈判。(完)

(编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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