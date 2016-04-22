中国石油集团称有意参与俄油私有化

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透莫斯科4月21日 - 中国石油海外勘探开发公司党委书记兼高级副总经理王仲才周四在莫斯科向路透表示，中国石油集团有意参与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)的私有化，后者是俄罗斯最大石油生产企业。
俄罗斯计划出售俄油19.5%的股份，对这部分股权的估值约为6,500亿俄罗斯卢布(100亿美元)。按产出计，俄油是世界最大的上市石油生产企业。
王仲才还表示，中国石油集团已经成立工作组，以就俄油私有化一事与俄罗斯政府进行谈判。(完)
(编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。