俄气将与CNPC签署天然气供应谅解备忘录--克里姆林

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透莫斯科8月31日 - 克里姆林宫一位幕僚周一表示，俄罗斯总统普京本周访问北京期间，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)将与中国石油天然气集团公司(CNPC)签署一份输送天然气至中国的谅解备忘录(MOU)。
欧洲因俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色，而对俄实施制裁。俄罗斯试图提高对亚洲的能源销售，以抵销在欧洲面临政治冷冻造成的影响。
普京本周将出席在北京举行的中国抗战胜利70周年阅兵式。
克里姆林宫幕僚Yuri Ushakov还对记者表示，现阶段不太可能在北京就从西伯利亚气田输气至中国达成任何协议。他指出还在对这个议题进行“密集谈判”。
俄气去年同意从2019年起，每年自东西伯利亚供应380亿立方米天然气，供应量与其目前输送至最主要客户德国的相同。但这项供应计划可能延后两年。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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