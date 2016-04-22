俄罗斯亚马尔LNG项目将获中资银行约100亿美元贷款--CNPC高管

路透莫斯科4月21日 - 中国石油集团(CNPC)旗下海外勘探开发公司党委书记兼高级副总经理王仲才周四表示，俄罗斯亚马尔LNG项目5月份将获得来自中资银行约100亿美元的贷款，该项目料将明年启动液化天然气的生产。

王仲才在莫斯科告诉记者，此事基本已确定，与银行的谈判正在进行中。

俄罗斯Novatek (NVTK.MM)在亚马尔LNG项目中持有50.1%的权益，法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA)和中国石油集团各持有20%的权益，中国丝路基金上月以10.9亿欧元(12亿美元)的价格购买了9.9%的权益。(完)