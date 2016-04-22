俄罗斯亚马尔LNG项目将获中资银行约100亿美元贷款--CNPC高管

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透莫斯科4月21日 - 中国石油集团(CNPC)旗下海外勘探开发公司党委书记兼高级副总经理王仲才周四表示，俄罗斯亚马尔LNG项目5月份将获得来自中资银行约100亿美元的贷款，该项目料将明年启动液化天然气的生产。
王仲才在莫斯科告诉记者，此事基本已确定，与银行的谈判正在进行中。
俄罗斯Novatek (NVTK.MM)在亚马尔LNG项目中持有50.1%的权益，法国石油公司道达尔(Total) (TOTF.PA)和中国石油集团各持有20%的权益，中国丝路基金上月以10.9亿欧元(12亿美元)的价格购买了9.9%的权益。(完)
(编译 孙国玉；审校 杜明霞)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。