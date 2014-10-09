中石油管道公司获准建设中俄东线管道 料2018年竣工投产

上海车展：玛莎拉蒂今年在华销量有望激增47%--高管
路透上海4月19日 - 菲亚特克莱斯勒 公司旗下高端品牌玛莎拉蒂的负责人Reid Bigland周三表示，预计今年玛莎拉蒂汽车在中国的销量将增长47%。
路透北京10月9日 - 中石油集团（CNPC）旗下的中国石油管道公司称，已收到中国国家发改委对于中俄东线天然气管道项目的复函，预计中俄东线管道在明年上半年开始中国境内段建设，争取2018年竣工投产。
刊登在中石油新闻中心的新闻稿援引批复指出，根据初步设计，中俄东线天然气管道起自黑龙江黑河市，途经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海9个省区市，止于上海市。
为合理安排项目建设周期，分为北段（黑龙江黑河—长岭吉林干线及长岭—长春支线）、中段（吉林长岭—河北永清）、南段（河北永清—上海），分别核准和建设。
中俄东线天然气管道事关中俄合作和国家能源战略安全，也是管道公司发展面临的重大机遇。
今年5月21日，俄罗斯天然气工业公司与中国石油签署对华供气合同。双方商定，2018年起，俄罗斯开始通过中俄东线天然气管道向中国供气，输气量逐年增加，最终达到380亿立方米。管线总长3,968公里。
中石油集团是上市公司中国石油(601857.SS) 0857.SS的母公司。
俄罗斯总统普京9月初出席中俄天然气管道东线开工仪式，该管道将在30年时间内向中国输送价值4,000亿美元的天然气。该管线全长约4,000公里，俄罗斯境内段由俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）(GAZP.MM)建设。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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