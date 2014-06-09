中石油炼厂改造延期或致沙特原油进口量减少--消息

路透北京6月9日 -

两位业内消息人士表示，中国石油天然气股份(Petro China)(0857.HK)旗下子公司的炼厂改造工程较预期多耗时好几个月，这使该公司从沙特的原油进口量减少。改造后，该炼厂将可以加工含硫原油。

上述消息人士称，中国石油广西石化公司在钦州日处理能力为20万桶的炼厂原本预计在4月左右完成改造，并开始加工含硫量高的沙特原油，不过项目可能拖到最早8月完成。

还有一家中国石油天然气股份旗下的炼厂，自今年开始1月开始停用沙特原油而开始使用俄罗斯石油。这两家炼厂使得中国1-4月期间从沙特的原油进口量意外减少13%。

今年年初时，交易商预测中国从沙特的原油进口料保持稳定，与去年一样。沙特是中国最大原油供应国。

一位直接了解情况的贸易官员表示，一旦广西炼厂改造完工，每天将能够加工10万桶沙特原油。由于未获准接受媒体采访，他要求匿名。

“看起来广西炼厂只能在第三季中后期开始加工沙特原油，”该贸易消息人士称。

“希望今年最后几个月沙特供应的石油能够增长。”

广西炼厂改造完工延期，可能导致中国2014年从沙特进口的原油量整体减少，尽管泉州炼厂的需求小幅增长，该消息人士称。位于中国东南沿海福建省的泉州炼厂刚开始运行，属于中化集团旗下。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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