中石油炼厂改造延期或致沙特原油进口量减少--消息

中国金融监管改革原则方向已达共识 金融工作会议召开或临近--建行
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京6月9日 -
两位业内消息人士表示，中国石油天然气股份(Petro China)(0857.HK)旗下子公司的炼厂改造工程较预期多耗时好几个月，这使该公司从沙特的原油进口量减少。改造后，该炼厂将可以加工含硫原油。
上述消息人士称，中国石油广西石化公司在钦州日处理能力为20万桶的炼厂原本预计在4月左右完成改造，并开始加工含硫量高的沙特原油，不过项目可能拖到最早8月完成。
还有一家中国石油天然气股份旗下的炼厂，自今年开始1月开始停用沙特原油而开始使用俄罗斯石油。这两家炼厂使得中国1-4月期间从沙特的原油进口量意外减少13%。
今年年初时，交易商预测中国从沙特的原油进口料保持稳定，与去年一样。沙特是中国最大原油供应国。
一位直接了解情况的贸易官员表示，一旦广西炼厂改造完工，每天将能够加工10万桶沙特原油。由于未获准接受媒体采访，他要求匿名。
“看起来广西炼厂只能在第三季中后期开始加工沙特原油，”该贸易消息人士称。
“希望今年最后几个月沙特供应的石油能够增长。”
广西炼厂改造完工延期，可能导致中国2014年从沙特进口的原油量整体减少，尽管泉州炼厂的需求小幅增长，该消息人士称。位于中国东南沿海福建省的泉州炼厂刚开始运行，属于中化集团旗下。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月19日 - 中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”周三发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌逾1%。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌。金融监管加强监管令投资者风险偏好有所降低，同时大宗商品价格近期出现急速调整，市场担心经济复苏势头或将减弱。此外，国际市场避险情绪有所提升，短期大盘处于风险集中释放的过程，不过当前位置技术上仍存在一定支撑。
路透上海4月18日 - 日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。