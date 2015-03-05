李克强：准确界定不同国企功能 加快电力、油气等体制改革

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，要准确界定不同国有企业功能，分类推进改革，并加快电力、油气等体制改革。
他在两会（全国人大和政协会议）上作政府工作报告并指出，加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。
同时，有序实施国有企业混合所有制改革，鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。
报告还强调，改革和健全企业经营者激励约束机制，加强国有资产监管，防止国有资产流失。
对于非公有制经济，要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，全面落实促进民营经济发展的政策措施，并继续推进科技、教育、文化、医药卫生、养老保险、事业单位、住房公积金等领域改革。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。