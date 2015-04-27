版本:
中国
中国财经 | 2015年 4月 28日 星期二 07:35 BJT

中石油首季净利大减82% 跌幅大于预期

路透香港4月27日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)公布，今年首季净利下降82%，跌幅大于预期，主要受累于国际油价下滑及炼油部门库存减值。

中石油周一公布，第一季净利降至61.5亿元人民币(9.89亿美元)，去年同期为342亿元人民币。数据为按照国际会计准则计算。

汤森路透调查四位分析师平均预估净利为80.1亿元人民币。

上个月中石油公布第四季净利同比下跌67%，表现逊于预期。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐