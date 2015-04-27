中石油首季净利大减82% 跌幅大于预期

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港4月27日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)公布，今年首季净利下降82%，跌幅大于预期，主要受累于国际油价下滑及炼油部门库存减值。
中石油周一公布，第一季净利降至61.5亿元人民币(9.89亿美元)，去年同期为342亿元人民币。数据为按照国际会计准则计算。
汤森路透调查四位分析师平均预估净利为80.1亿元人民币。
上个月中石油公布第四季净利同比下跌67%，表现逊于预期。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。