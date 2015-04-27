中石油首季净利大减82% 跌幅大于预期

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计

路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。