中石油在四川发现大型海相整装气藏

3月整体访港旅客按年增8.8% 升幅逾两年最大--香港旅发局
路透香港4月28日 - 香港旅游发展局周五公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。
路透北京2月10日 -亚洲最大的石油和天然气生产企业--中国石油天然气集团公司网站新闻稿称，旗下中国石油(601857.SS)(0857.HK)在四川盆地天然气勘探发现大型海相整装气藏，新增天然气探明地质储量4,403.85亿立方米，技术可采储量3,082亿立方米。
网站上刊登的新闻稿援引中国石油勘探与生产分公司消息称，该磨溪龙王庙组气藏从发现到探明再到10亿立方米试采工程投产成功，仅用不到两年时间。一期40亿立方米产能建设已全面展开，二期60亿立方米产能建设已经启动。截至目前，这个区块累计试采气超过6亿立方米。
该气藏为目前中国发现的单体规模最大的特大型海相碳酸盐岩整装气藏。目前试采效果好，平均单井测试日产达到110万立方米，投产气井平均日产达到60万立方米。
近年来，中国天然气需求迅猛增长，对外依存度不断攀升。
中石油集团报告此前预计，今年中国表观需求将同比增长11%，至1,860亿立方米。天然气进口量料达630亿立方米，较上年增长18.9%；产量有望达到1,240亿立方米，同比增长6.0%。（完）
更多细节，请点选中国石油网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透4月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周5收市价及比价:(本地时间16:51时，1港元=0.88653人民币)
路透北京4月28日– 中国国家外汇管理局周五公布数据显示, 截至4月26日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至907.64亿美元；上月末为902.64亿美元。