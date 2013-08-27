中石油三名高层正接受中国有关部门调查（更新版）

* 中石油称副总裁李华林在内三名高层正接受有关部门调查

* 中石油撤换大庆油田和长庆油田总经理

* 中石油与昆仑能源将于明日复牌

* 分析师称相信事件对中石油的业务运作没有太大影响

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路透香港8月27日 - 中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周二称，包括公司副总裁兼董事会秘书李华林在内的三名高层正在接受中国有关部门调查，但公司正常经营不受影响。分析师亦称，相信事件对中石油的业务运作没有太大影响。

李华林兼任母公司中国石油天然气集团公司副总裁，中石油子公司昆仑能源(0135.HK)董事会主席的职务。中石油的A、H股以及昆仑能源的股份于今早均暂停买卖。

中石油在联交所一份声明中称，于8月26日接到控股股东中国石油集团通知，李华林，公司执行董事、副总裁冉新权和公司总地质师王道富正接受中国相关部门调查。三人均因个人原因，已辞去其各自在中石油担任的上述职务，即日生效。

中石油表示，“公司正常经营不受影响，并将根据监管要求对相关情况及时披露。”

一名不愿具名的分析师称，由于两间公司高层被查原因未明，因此暂难估计对中石油及其资产状况的影响，但由于中石油的储量数据经过国际独立评估，相信事件对上市公司的运作不会带来太大影响。

这是中石油集团近日第二宗高层受查消息。中国监察部周一称，中国石油天然气集团公司副总经理王永春涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。王永春还兼任大庆油田有限责任公司总经理职务。

中石油的发言人对路透称，“公司坚决拥护中央决定，旗帜鲜明反对腐败，对任何涉及腐败甚至犯罪的人员决不姑息。公司将确保大局和生产经营稳定。”

中石油同时对旗下两大油田的高管作出调整。其发言人称，公司已委派副总裁刘宏斌出任大庆油田有限责任公司总经理，副总裁赵政璋出任长庆油田分公司总经理，勘探与生产分公司党委书记赵文智任勘探开发研究院院长。

昆仑能源在联交所一份声明中称，李华林已辞去公司主席职务，由执行董事张博闻暂代，并委任温青山为执行董事。

中石油与昆仑能源将于明天恢复买卖，中石油H股于停牌前周一收报8.65港元﹐昆仑能源收报12.58港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟/曾祥进)

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