中国石油集团与阿布扎比穆巴达拉石油公司签署合作协议

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国石油天然气集团公司周一称，已与阿布扎比穆巴达拉油气控股有限责任公司签署战略合作协议。
此项油气勘探与生产协议于周日在北京签署，正值阿联酋阿布扎比王储谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬正式访华期间。
中国石油集团官网发表声明称，双方将在阿联酋境外上游油气投资及相关项目服务等潜在领域开展合作，具体包括陆上常规项目、海上项目和LNG项目等合作。
穆巴达拉石油公司为阿布扎比一家主要投资基金的子公司。
今年10月，据知情人士向路透表示，全球最大的产油商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)正在与中国石油集团谈判，拟收购中石油的部分营销、零售及炼油资产。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。