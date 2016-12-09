中石油和联合石化租赁船舶在12月装运逾200万桶美国原油

路透12月9日 - 三位知情人士周五表示，中石油(601857.SS)和联合石化已租赁船舶在12月装运逾200万桶美国原油。

据消息人士和汤森路透Eikon的船运数据，中石油租赁了苏伊士型油轮“London Spirit号”，该船在德克萨斯州加尔维斯顿海上驳运地区（Galveston Offshore Lightering Area，GOLA）装运了一些原油。

一位消息人士称，中石化(600028.SS)旗下的联合石化预计将通过巨型油轮“Xin Han Yang号”在下周装运200万桶美国原油。

这将是联合石化三个月内的第二船美国原油。(完)