中石油台州石化项目因选址问题搁浅--消息

路透北京9月11日（记者 陈爱珠） - 行业和政府官员称，中国东部一个拟投资130亿美元的炼化一体化工程已被搁置，因找不到合适的工程建设用地，该计划可能被长期推后。

由中石油(0857.HK)牵头，联手壳牌(RDSa.L)和卡塔尔石油公司共同建设的这一项目面临以美国天然气为原料的其他石化企业的竞争、中石油策略的改变以及当地居民的反对。

项目合作方于大约14个月前启动了相关可行性研究，拟于浙江台州建设设计炼油能力为每日40万桶的炼厂，每年预计生产乙烯120万吨。

这将是中石油在炼化领域进行的最大单笔投资，亦为其在中国南部地区扩张提供基地。中国南部地区传统上是中石化(0386.HK)的根据地。

“（台州）项目被搁置了。”一位对项目进展情况有直接了解的行业官员说道，并提到需要完成的一个宏大的填海造地工程。

寻找合适的建设地点是项目合作方面临的主要障碍。

一名参与填海造地项目的中方高管称，台州当局建议填充一个区域，其中包括六个小岛，但是这将耗资约100亿元人民币，占项目总投资的八分之一左右。

一名当地官员对路透表示，经过近两年的反复研究和考察之后，项目合作方仍无法作出选址决定。据浙江省政府的网站报道，在8月下旬的一次业主沟通会上，一位省级官员说希望投资方尽快做出选址的决定。

“最好的土地早已被中石化等企业拿走……如果（企业）想占领当地市场，他们恐怕要付出较以前更高的成本。”该官员说道。

资深行业人士称，项目延后可能也正好与中石油最近的发展战略的改变吻合，中石油在炼油石化业务上相对缺乏经验，而且该业务面临经济性方面的挑战，公司已明确提出要收缩该下游业务。

中石油集团及旗下企业五名高管近期卷入反腐调查，新管理层已经决定将发展重点放在质量提升，而非规模扩张上，今年上半年已经大幅削减了在炼油和石化业务方面的资本开支计划。

上述台州石化项目还面临当地居民的抵制，后者担心该项目将加剧环境污染。

壳牌公司一发言人称，该项目的可研工作仍在进行中，中石油一名负责投资关系的官员称不了解项目进展情况。

“我们希望中石油利用台州作为其实施中国南方市场基地战略的决心未变；浙江省是个很大的市场，中石油在这里的所有产品都能够在当地消化，”前述当地官员表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。