中石油台州石化项目因选址问题搁浅--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月11日 - 行业和政府官员称，中国东部一个拟投资130亿美元的炼化一体化工程已被搁置，因找不到合适的工程建设用地，该计划可能被长期推后。

由中石油 牵头，联手壳牌 和卡塔尔石油公司共同建设的这一项目，面临以美国天然气为原料的其他石化企业的竞争、中石油策略的改变以及当地居民的反对。

项目合作方于大约14个月前启动了相关可行性研究，拟于浙江台州建设设计炼油能力为每日40万桶的炼厂，每年预计生产乙烯120万吨。

这将是中石油在炼化领域进行的最大单笔投资，亦为其在中国南部地区扩张提供基地。中国南部地区传统上是中石化 的根据地。

“（台州）项目被搁置了，”一位对项目进展情况有直接了解的行业官员说道，并提到需要完成的一个宏大的填海造地工程。

寻找合适的建设地点是项目合作方面临的主要障碍。

一名参与填海造地项目的中方高管称，台州当局建议填充一个区域，其中包括六个小岛，但是这将耗资约100亿元人民币，占项目总投资的八分之一左右。

一名当地官员对路透表示，经过近两年的反复研究和考察之后，项目合作方仍无法作出选址决定。据浙江省政府的网站报道，在8月下旬的一次业主沟通会上，一位省级官员说希望投资方尽快做出选址的决定。

“最好的土地早已被中石化等企业拿走……如果（企业）想占领当地市场，他们恐怕要付出较以前更高的成本，”该官员说道。

资深行业人士称，项目延后可能也正好与中石油最近的发展战略的改变吻合，中石油在炼油石化业务上相对缺乏经验，而且该业务面临经济性方面的挑战，公司已明确提出要收缩该下游业务。

中石油集团及旗下企业五名高管近期卷入反腐调查，新管理层已经决定将发展重点放在质量提升，而非规模扩张上，今年上半年已经大幅削减了在炼油和石化业务方面的资本开支计划。

上述台州石化项目还面临当地居民的抵制，后者担心该项目将加剧环境污染。

壳牌公司一发言人称，该项目的可研工作仍在进行中，中石油一名负责投资关系的官员称不了解项目进展情况。