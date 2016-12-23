中国养老服务市场2020年全面放开 大幅提升养老产品服务--国务院

路透北京12月23日 - 中国国务院周五表示，到2020年，养老服务市场全面放开，养老服务和产品有效供给能力大幅提升，供给结构更加合理。在鼓励境外投资者在中国举办营利性养老机构的基础上，进一步放开市场，鼓励其设立非营利性养老机构。

中国政府网刊登的国务院关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见指出，要降低准入门槛，非本地投资者举办养老服务项目与当地投资者享受同等政策待遇，当地不得以任何名目对此加以限制。

“鼓励境外投资者设立非营利性养老机构，其设立的非营利性养老机构与境内投资者设立的非营利性养老机构享受同等优惠政策。”意见称。

意见称，设立营利性养老机构，应按“先照后证”的简化程序执行，在工商行政管理部门办理登记后，在辖区县级以上人民政府民政部门申请设立许可。在民政部门登记的非营利性养老机构，可以依法在其登记管理机关管辖范围内设立多个不具备法人资格的服务网点。

同时支持新兴养老业态发展，对于养老机构以外的其他提供养老服务的主体，鼓励其依法办理法人登记并享受相关优惠政策。加快建立以市场形成价格为主的养老机构服务收费管理机制。对民办营利性养老机构，服务收费项目和标准由经营者自主确定。

意见并称，鼓励社会力量通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等方式，参与公办养老机构改革。加快推进具备向社会提供养老服务条件的公办养老机构转制成企业或开展公建民营，到2020年政府运营的养老床位数占当地养老床位总数的比例应不超过50%。

同时要拓宽投融资渠道。鼓励社会资本采取建立基金、发行企业债券等方式筹集资金，用于建设养老设施、购置设备和收购改造社会闲置资源等。鼓励银行业金融机构以养老服务机构有偿取得的土地使用权、产权明晰的房产等固定资产和应收账款、动产、知识产权、股权等抵质押，提供信贷支持。（完）

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