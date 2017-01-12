中国发改委宣布自1月13日起国内汽柴油价格每吨均提高70元

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月12日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年1月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高70元。
发改委网站刊登的公告称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。
“我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。
最近的一次调价是自去年12月29日起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元人民币。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)
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