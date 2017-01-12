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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 17:26 BJT

中国发改委宣布自1月13日起国内汽柴油价格每吨均提高70元

路透北京1月12日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年1月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高70元。

发改委网站刊登的公告称，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。

“我们正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。

最近的一次调价是自去年12月29日起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元人民币。（完）

欲览详情，请点击发改委网站链接 here

(发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)
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