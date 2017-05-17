青建国际与长城环亚订战略协议 拓物业发展及一带一路基金

路透香港5月17日 - 主要于新加坡从事地产业务的青建国际(1240.HK)称，该公司与中国长城资产管理公司控股的长城环亚国际订立战略合作协议，共同拓展物业发展以及一带一路产业类基金。

据周二晚间公告，合作协议包括在相同条款之下，两间公司将考虑优先引介对方共同发展任何物业开发项目或项目投资基金；倘长城环亚于任何其他地区拥有物业发展项目，长城环亚将与青建国际进一步商讨有关合作之可行性。

合作协议还将加强订约双方已设立投资基金之间之合作，进一步拓阔物业发展项目之资源、增强合作规模以及专注于发展“一带一路”产业类基金。

长城环亚目前持有青建国际9.93%股份。青建国际的最终控股股东国清控股为一家中国企业，办事处在北京和青岛，除地产和物流业务外，还专注于金融投资。国清控股于2015年以借壳形式将新加坡物业开发和建筑业务注入青建国际从而实现上市。

青建国际同时宣布，与长城环亚落实以基金形式投资于新加坡Shunfu Ville Enbloc项目，当中包括青建去年以35.1亿港元取得毗邻Bishan-Thomson区之Shunfu Ville，地盘面积约为38,000平方米，估计总楼面面积逾100,00平方米，拟开发为带有1,000多个公寓之私人公寓，预期于2022年前建设完成。

拟成立的基金规模为2.8亿美元，根据有限合伙协议，青建国际旗下青建资产管理、长城环亚旗下长城国际投资以及国清资产管理将分别承担当中9,000万美元、1.84亿美元及600万美元，占基金比例32.14%、65.72%及2.14%。（完）

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