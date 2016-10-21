9月中国70个大中城市新建住宅售价同比上涨11.2% 环比涨2.1%

路透北京10月21日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比升11.2%，涨幅较上月的9.2%进一步扩大，且并录得连续一年上涨。

从环比看，9月新建住宅销售价格较上月上涨2.1%，连续17个月上涨。8月为环比涨1.5%。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海9月新建住宅销售价格指数同比分别上涨27.8%和32.7%，深圳则同比上涨34.1%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）