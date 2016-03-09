香港《文汇报》：借航行自由遏制中国必定失败

（3月9日社评）

中国外交部部长王毅昨日表示，作为南海最大的沿岸国，中国最希望维护南海的航行自由，但航行自由并不等于＂横行自由＂，中国不答应有人想把南海搅浑。南海本来风平浪静，是世界上最安全、最自由的航道之一，这是中国和区内国家共同努力的成果。如果说南海变得波诡云谲，美国的耀武扬威、横行霸道，才是始作俑者。但是，美国再怎么炫耀武力、拉拢周边国家，围堵中国的图谋终将失败，中国有足够的能力反围堵，相信区内大多数国家也愿与中国合作，共同维护南海的和平稳定。

正如王毅所指，中国最早发现、命名、开发、管辖南海诸岛。我们的先人在这里世代耕耘、辛勤劳作。我们比任何人都熟悉和热爱这个地方，比任何人都希望南海和平稳定、航行自由。王毅强调，＂南沙群岛是中国的固有领土，只要是炎黄子孙，都守土有责。我们从来没有，也不会提出新的领土要求。＂更何况＂一带一路＂、＂亚投行＂、＂东盟共同体＂等大战略已经全面落实，中国更加希望维护南海的和平稳定，竭尽所能保持南海的航行自由，为加强区内经贸、文化的全方位交流合作创造有利环境。

中国奉行和平友好的外交政策，为维护南海和平稳定长期不懈努力，专门设立了中国-东盟海上合作基金，已开展了40多个合作项目；积极推进南海行为准则的磋商，已经形成两份共识文件，推动商谈进入新阶段；主动提出制定＂海上风险管控预防性措施＂，提出尽快设立＂海上紧急事态外交热线＂和＂海上联合搜救热线＂，这些都充分展示了中方的诚意。同时，中国坚守防御性的国防政策，在自己领土岛礁上建设防御设施，是国际法赋予的自保权和自卫权，目的也是为南海的航行安全和自由保驾护航，绝非向别人施加军事压力。

近期来，一些舆论大肆炒作中国将南海军事化问题。来说是非者，便是是非人。真正将南海军事化、威胁南海航行自由的，不是别人，正是美国。美国作为域外国家，却在南海部署最多、最先进的武器，拥有众多的军事基地及驻军，美国的军机、军舰频频对中国的南海岛礁进行挑衅性的侦察，最近更派出航母战斗群向中国＂大秀肌肉＂，同时挑动美国在南海的＂小兄弟＂趁机搞事。是谁打着＂航行自由＂的幌子，在南海炫耀霸权，制造紧张，不言而喻。美国所宣称的地区稳定、航行自由也是中国所主张的，中美在南海本不应有矛盾。但是，美国的挑衅威逼得寸进尺，暴露其冠冕堂皇的说辞都是在骗人，美国口中的航行自由，实际上是它在南海的霸权，要遏止中国崛起。

但是，中国崛起势不可挡，并非美国想遏制就能遏制得了，而且南海周边大多数国家都与中国形成紧密的利益共同体，相信有关各国不会随美国的指挥棒起舞。早前美国和东盟各国举行特别峰会，在针对中国的问题上没有达成任何结果，已经充分印证这一点。更重要的是，中美经济你中有我、我中有你，一荣俱荣，一损俱损，若因南海问题导致中美剑拔弩张，甚至兵戎相见，对美国也有害无利。（完）