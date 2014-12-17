沪综指收升1.3%至逾四年新高 金融股继续领涨大盘

路透北京12月17日 - 中国股市沪综指周三宽幅震荡，收升1.3%至逾四年新高，并为连续第四日上涨。分析师称，临近年底资金面趋紧，市场降准呼声再起，另外即将修改的商业银行法或涉及到取消存贷比考核，银行股受此影响继续保持强势，带领大盘续涨，短期震荡态势料是近期市场的主基调。

沪综指.SSEC收报3,061.02点，涨39.5点或1.31%，盘中震幅达2.76%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点；上证A股今日成交5,799亿元人民币，上个交易日为4,923亿元。

“今天盘面上来回震荡得也比较剧烈，我觉得市场整体情况处于相对平衡的拉锯状态，现在关键看政策的走向。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

他认为，目前央行政策选择面临两难困境，经济下滑、资金面紧张迫使央行采取货币宽松政策，而降准可能使更多资金流入资本市场，预计央行短期将作出抉择，本周可能迎来市场变盘的窗口。

上证银行股指数.SSEBKI收涨6.88%，中信证券(600030.SS)、民生银行(600016.SS)均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,360.60点，涨1.73%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,456.0点，涨2.88%，成交1,156,187手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用6.5亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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