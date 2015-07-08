海通证券H股暂停买卖 因公司拟进行一项股份回购交易

路透香港7月8日 - 香港联交所表示，中国大型券商--海通证券(6837.HK)H股周三暂停买卖。公司称停牌涉及一项潜在股份回购的交易。

据路透周二晚间获得的销售文件，国家开发投资公司旗下Dawn State按每股11.12-12港元，悉数配售所持的5.694亿股海通证券H股。

目前尚不知悉海通证券回购股份事项是否与国投公司减持有关连。 (完)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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