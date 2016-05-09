沪综指早盘收跌2.2% 宽松货币加码预期落空打击市场信心

路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一早盘收跌2.2%。分析师指出，证监会上周五对于中概股回归的表态令重组股炒作降温，而人民日报今日刊登权威人士评论明确指出要彻底抛弃宽松货币加码的幻想，令市场失望，盘中缺乏热点，大盘再下台阶调整。

沪综指.SSEC早盘收报2,848.158点，跌65.089点或2.23%，半日成交1,024亿元人民币，上日全天为2,336亿元。

“重组的行情没有了，中小板创业板的估值这么高，蓝筹股虽然估值低，但业绩是下行的，市场上就没什么好做了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，看淡大盘短期走势。

针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

中小盘股跌幅居前，凯撒旅游(000796.SZ)、威尔泰(002058.SZ)等逾10只个股早盘收报跌停。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)