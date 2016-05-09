沪综指早盘收跌2.2% 宽松货币加码预期落空打击市场信心

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海5月9日 - 中国股市沪综指周一早盘收跌2.2%。分析师指出，证监会上周五对于中概股回归的表态令重组股炒作降温，而人民日报今日刊登权威人士评论明确指出要彻底抛弃宽松货币加码的幻想，令市场失望，盘中缺乏热点，大盘再下台阶调整。
沪综指.SSEC早盘收报2,848.158点，跌65.089点或2.23%，半日成交1,024亿元人民币，上日全天为2,336亿元。
“重组的行情没有了，中小板创业板的估值这么高，蓝筹股虽然估值低，但业绩是下行的，市场上就没什么好做了。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，看淡大盘短期走势。
针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。
人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。
中小盘股跌幅居前，凯撒旅游(000796.SZ)、威尔泰(002058.SZ)等逾10只个股早盘收报跌停。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)