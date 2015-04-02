中国牛市大战略--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月2日出版的当期「老谢开讲」专栏)

沉寂了六年的中国深沪股市，从去年下半年起，展开了激情又疯狂的资金行情，已成了二○一五年全球股市最吸睛的热门焦点。同时，深沪股市的疯狂大牛市，对台湾的资本市场也将带来重大影响，让台股边缘化压力更加沉重。

中国股市从○七年的六一二三点狂跌而下，金融海啸后，美国率先祭出量化宽松货币政策（QE），后来日银、欧洲央行相继跟进QE，但上证在一三年仍跌到一八四九．六五点的低点，去年三月仍然只有一九七四．三八点。当全球股市纷纷大涨之际，深沪股市一直停留在低档，一直到沪港通，上证开始出现量价齐扬的大行情。

中国经济调结构，各项经济数据表现不佳，像国内生产毛额（GDP）持续下滑，采购经理人指数（PMI）跌破五○，消费者物价指数（CPI）往下掉，生产者物价指数（PPI）更出现负四．八％的通缩征兆。但是去年下半年起，中国股市成交量逐渐增加，上证五月是一．二兆人民币，六月到一．三兆人民币，到了第三季成交值每月都超过二兆人民币，十月到三兆人民币以上，十一月是四．八八兆人民币，到了十二月出现惊人的十一．四八一三兆人民币天量。这其中在去年十二月九日，上证一天出现七九三三．六一亿人民币的人类史上最大天量。

**全民疯狂炒股，深沪两市爆天量**

进入一五年，这个量能仍然不坠，元月上证仍成交七．八六兆人民币，二月农历年，休假天数长，但仍有四．一六兆人民币，三月则出现十一．一五兆人民币的历史次大量，而深圳股市则出现九．四五兆人民币的史上最大天量。全民疯狂炒股，让深沪两市频频缔造历史新纪录。

去年十二月深沪两市成交加总是十八．○三八七兆人民币，约九十一．六三兆新台币；同一个月，台股成交一．九八六一兆新台币，深沪股市的加总是台股的四十五．二七倍。去年一整年，深圳股市成交三十七．四二六四兆人民币，上证成交三十六．四四七七兆人民币，两市加总是七十三．八七兆人民币，大约是三七六兆新台币；而一四年台股成交二十二．五九兆新台币，深沪股市的成交量是台股全年的十六．六四倍。

今年深沪两市价量齐扬，去年有了沪港通，今年深港通也将上路，这使得以港币交易的港股开始出现补涨行情，深圳股市更是频创历史新天价。去年上证全年拉出五二．八六％的惊人涨幅，在全球排名仅次于中南美洲的阿根廷；深圳股市的涨幅也有三三．八％，也是全球涨幅前五名的股市。

今年中国全民疯狂炒股，深沪股市量价齐扬，继去年超过五成以上的涨幅，今年上证指数又创下三七九五．九三五点的七年高价，单是第一季就拉出了一七．○六％的涨幅。而有深港通加持的深证，第一季涨幅高达三七．九％，已是全球最大涨幅的市场，深证指数涨到一九五五．一一点，也创了历史新天价。

深沪股市从去年下半年开始奔腾，今年更是频频缔造新纪录。首先是成交量继续挑战新高，三月二十四日，上证成交七五四八．八四亿人民币，深证成交六六一二．五一亿人民币，若再把创业板、中小企业板加进来，成交达一．四三九四兆人民币，这比十二月九日的一．二四三八兆人民币又更上一层楼，且当周深沪股市成交量几乎都超过一兆人民币，这是史上罕见的现象。

第二个纪录是上证指数「十连涨」现象，从三月十一日以来，上证连续十个交易日上涨，这是中国股市成立二十三年以来，首度出现的「十连涨」现象，上证也连续刷新七年新高纪录。另外，创业板连续大涨八个交易日，这种涨不停现象十分罕见。

三是全民疯炒股展现在新开户数及融资余额频创新高的指标上，深沪股市每周都有超过百万户股民杀入股市，上周深沪两市新开户人数达一一四万户，较前一周的七十二万户大幅成长五八％，也创了○七年八月以来单周新开户数新高。

而股市大涨带动的钱潮效应，各路资金加码入市，借钱炒股的融资余额上周净增加九四七亿人民币，平均每天净增加一八九亿人民币，融资余额创下一．四六兆人民币的历史新高。

**创业板及中小企业板，涨势惊人**

第四个是本益比的新高纪录，目前深沪股市的本益比（Ｐ／Ｅ）都还不到二十倍，尤其是大型银行股虽然经过一轮大涨，但是Ｐ／Ｅ仍在十倍以下。然而，市场上最疯狂的资金在创业板及中小企业板，深圳的中小企业板是创业板进入主板市场的中继站，目前有七四四家企业，代号是从「○○二」开头，目前流通市值是五．四兆人民币，中小板指数今年涨到八○○五点，涨幅远远超过主板市场，而且Ｐ／Ｅ已高达五十七．一八倍。

另一个是更疯狂的创业板，去年创业板指数还在五○○点上下，如今狂涨到二三四二点，创业板有四二九家小型企业，流通市值是二．二兆人民币，最惊人的是Ｐ／Ｅ最高达九十一．八二倍，目前仍有八十六．二二倍。

今年全中国最传奇的个股是全通教育（三○○三五九），这家公司去年前三季营收只有一．二九七亿人民币，净利三一二三．四万人民币，资本额是九七二○万人民币，但是今年以来股价从三十四．八大涨到三四八人民币，Ｐ／Ｅ已超过八○○倍，市值营收比更达八十倍以上。这是全中国第一家最具「本梦比」特色的企业，这家企业主要营运项目是业务推广及系统开发，主要为信息传输的软体服务，这回正好赶上「互联网＋」潮流，股价出现飙涨。

另一家提供文化、体育和娱乐出版的中文在线（三○○三六四），今年从八．一七涨到九十一．一八人民币，同样出现十倍速的大涨行情，这家公司资本额一．二亿人民币，Ｐ／Ｅ达一三六倍。而提供交通仓储服务的华鹏飞（三○○三五○），今年股价从十二．○六涨到七十六．八九人民币，Ｐ／Ｅ也高达一四四．六倍。

**实体经济指标走弱，反转压力大**

很多人担心，中国深沪股市的疯狂大涨，会不会带来泡沫化的危机，人民银行行长周小川就公开表示，股价上涨创造的财富效应，有助于实体经济的转型与提升，中国股市出现资金的疯狗浪行情，但是实体经济指标仍十分弱势。不久前公布的汇丰三月中国制造业PMI初值跌到四九．二，再度回落到五○以下，并创了十一个月新低。

汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌认为，汇丰中国制造业PMI数据显示中国制造业反转向下的压力仍存在。周小川则警告，中国必须警惕通缩的风险，GDP增速跌破七％的压力仍十分大，稳健的财政政策很难守。中国人民大学校长陈雨露也说，中国GDP增速跌破七％机会很大，从CPI、PPI及GDP平减指数，都能看出经济下行压力很大。

中国经济基本面走弱，股市却大涨不已，这个情况很像一九八五年台湾股市，当时《财讯》的发行人邱永汉在社论上写道：「股市无论景气好坏，仍将继续涨升。」这一轮的中国股市荣景是全球股市资金行情的延伸，从美国QE带头，美股连涨六年，道琼指数今年涨到一八二八八点天价纪录。

美股大涨带来财富效应，美国实体经济指标逐渐好转，今年美国成为第一个QE退场的国家，而且已有升息的准备。接棒美国演出的日本，靠着安倍三箭、日圆急贬，让日股狂升不已，目前日经指数已濒临二万点关卡，日圆贬值带给Toyota、Sony这些出口产业莫大竞争力，日本失落二十年的经济逐渐看到起色。

今年欧洲祭出超大版本QE，欧洲央行大规模购债计画，让债券殖利率走低，股市成了资金汇聚之地，德国股市写下一二二一五点的历史天价，英国股市站上七千点大关，迭创历史天价，大多数欧洲股市都创波段新高。

中国股市正是这个资金行情的延续，人民银行两次调降利率，加上降存款准备率，同时中央决定收购地方债，让地方债可以转换，这是债务重组的一大步，加上亚洲基础设施投资银行、一带一路（丝绸之路经济带及二十一世纪海上丝绸之路），中国在亚洲承担投资银行角色，同时促进中国与沿线国家的贸易与投资，为股市带来更大想像空间。

过去几年，中国游资涌向房市，房价无限制大涨，造成很多民怨，这次中央有意引房入股，乐见股市成为游资聚集之地，于是过去炒房的中国大叔卖掉房子，全力在股市冲刺，这从全国新开户数迭创纪录及融资余额频创新高可看出端倪。

**股价上涨，增加中国对外购并实力**

从美、欧、日到中国，都可看到政府主导的扩张财政政策，这是股市走高的最重要助力，股市上涨带动的财富效应，有纾解强势美元造成物价下跌的通缩压力。对中国而言，股价上涨可帮助中国对外购并的实力，因为本益比提升，让企业筹资成本下降，让中国企业对外购并实力大增，同时也促成中国资本市场的国际化。

从去年下半年以来，中国Ａ股产品大热，Ａ股自去年中涨幅逾八○％，激励投资人进场意愿，单是在香港销售的Ａ股基金就高达七七七亿美元，全球各大基金公司及银行都加派人手，全力部署抢攻市场。

目前在台湾的ETF都成了大热门，像香港的Ｘ安硕Ａ50（○二八二三）从七?九一涨到十三?九八港币；南方Ａ50（○二八二二）从七?九三涨到十五?三二港币，其他如标智沪深（○二八二七）、博时ＦＡ50（○二八三二）都大涨。

台湾的ETF也是如此，像宝沪深（○○六一）从十一?二七涨到二十元（新台币），FB上证（○○六二○五）从十七?五三涨到三十五?六八元，元大上证（○○六二○六）从十六?八一涨到三十三?○九元，FH沪深（○○六二○七）从十二?八八涨到二十六?一元，上证2X（○○六三三Ｌ）从二十一?五四涨到四十九?一元，很多无法直接投资深沪股市的小散户纷纷在ETF标的找机会。

深沪股市除了吸引全球投资人青睐，下一个目标是中国股市加入MSCI成分行列，将扩大中国Ａ股下一波大行情，这是中国股市国际化大战略的一部分。中国股市的扩张战略也撑起港股半边天，像香港股市三月三十日成交量是一四○八亿港币，但同一天台股成交量只有九二五亿台币，台股量能不继，这是日渐边缘化的源起。

中国政府在股市走向扩张的战略，台湾单独逆向走紧缩的策略，这三年台湾为了「公平正义」四个字推出证所税，结果税收不增反减，不但「租税公平」的理想不能彰显，而且，实质的税收还减少，更严重的是造成资金外逃效果。这些年有实力的大户摇身一变成外资，享受二○％分离课税的好处；另一批纵横股市的大户则离开台湾市场，此时深沪股市蛰伏六年刚好奋起，便成了台湾有实力的大户最佳去处，大户一去不回头，台股成交量始终欲振乏力。

这些年全球股市都出现资金行情，股市频频出现新天量，但台股偶尔出现千亿台币就是大量，台股成交量式微，加速边缘化压力。台湾企业筹资成本大增，产业竞争力也将因股市交易量减，本益比压缩，筹资成本上扬，竞争力将节节败退，中国股市的牛市将带给台湾更大压力。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 林高丽)

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