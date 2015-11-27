中国证监会称中英已启动沪伦通可行性研究 规范发行审核权利

例如中方关注的跨境审计监管方面，英方表示，当前英国由财务报告委员会负责对在英上市公司进行审计，当前中国大型会计事务所已与英国同行有相关合作安排，在英上市的公司除使用中国会计事务所外，还会使用英国申报会议师的服务，由该英国事务所给中国事务所的报告担保。