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中国财经 | 2015年 11月 27日 星期五 16:35 BJT

中国证监会称中英已启动沪伦通可行性研究 规范发行审核权利

路透北京11月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中英双方已启动沪伦通的可行性研究；另外，证监会将进一步规范发行审核权利运行。

他在新闻例会上表示，近日证监会副主席方星海会见伦敦证交所首席执行官，双方就一些双方关注议题进行交流。

例如中方关注的跨境审计监管方面，英方表示，当前英国由财务报告委员会负责对在英上市公司进行审计，当前中国大型会计事务所已与英国同行有相关合作安排，在英上市的公司除使用中国会计事务所外，还会使用英国申报会议师的服务，由该英国事务所给中国事务所的报告担保。

张晓军还表示，针对市场标准不透明，证监会将对过往的发行审核案件逐步归纳；建立限时办理和督办制度；全面落实发行审核制度全面留痕制度；强化发审委的审核监督。（完）

(发稿 张晓翀；撰写　林琦; 审校 黄凯)

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