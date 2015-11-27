中国证监会称中英已启动沪伦通可行性研究 规范发行审核权利

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月27日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中英双方已启动沪伦通的可行性研究；另外，证监会将进一步规范发行审核权利运行。
他在新闻例会上表示，近日证监会副主席方星海会见伦敦证交所首席执行官，双方就一些双方关注议题进行交流。
例如中方关注的跨境审计监管方面，英方表示，当前英国由财务报告委员会负责对在英上市公司进行审计，当前中国大型会计事务所已与英国同行有相关合作安排，在英上市的公司除使用中国会计事务所外，还会使用英国申报会议师的服务，由该英国事务所给中国事务所的报告担保。
张晓军还表示，针对市场标准不透明，证监会将对过往的发行审核案件逐步归纳；建立限时办理和督办制度；全面落实发行审核制度全面留痕制度；强化发审委的审核监督。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)