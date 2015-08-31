人民币兑美元低开高走刷新逾两周高点 中间价创一周新高

路透上海8月31日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘低开高走，盘中一度升破6.38元关口，刷新逾两周高点；中间价则再涨近百点子，并刷新一周新高。离岸CNH亦现四连升，两地价差维持在700点子左右。

人民币兑美元即期开盘报6.3890元，较上日收盘6.3885元微跌，之后展开反弹，最高触及6.3790元的逾两周新高，最新报6.3810。人民币兑美元中间价CNY=PBOC两连升至6.3893，较上日升93点子。离岸CNHCNH=最新报6.4526，上日收盘为6.4610。

交易员指出，人民币连续两个交易日明显转强，大有扭转当前贬值预期的意味，但当前市场购汇情绪仍较高。

人民币兑美元即期上周五收创逾两周新高，并创下三个多月来最大单日涨幅，中间价亦上涨近百点结束三连跌。交易员表示，当日成交再刷记录次高，盘中大行结汇力量仍较强，且有愈演愈烈的感觉，预计央行会不断变化干预措施，避免被动抛售美元的尴尬。

中国总理李克强日前强调，金融稳定事关经济全局，要维护金融市场稳定运行，守住不发生区域性系统性风险底线。近期完善人民币汇率中间价报价机制，是顺应国际金融市场走势的合理举措，但人民币汇率没有持续贬值的基础，可以保持在合理均衡水平上基本稳定。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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