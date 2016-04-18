中国货币政策会更强调稳健 未来数月降息降准空间收窄--新华社

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月18日 - 中国官方媒体--新华社周一发表英文评论称，鉴于经济和金融市场的新情况，中国会继续使用各项政策工具稳增长，未来数月货币政策会保持一定程度的宽松，但相比去年更强调稳健，在降息和降准上将更为谨慎。
一方面，通胀抬头将令央行降息空间收窄，以避免中国实际利率转负。另一方面，人民币汇率近期企稳且美联储加息预期降低，资本外流得以缓解，降低了存款准备金率进一步下调的压力。
虽然从长远来看，外储仍将继续萎缩的背景下，央行仍有必要释放流动性，在为经济增长提供中性的货币环境。但鉴于今年中国金融市场整体形势，中国央行在政策的进一步宽松上将更加稳健。
中国今年一季度社会融资规模累计新增6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元，创历史同期最高水平。
评论称，其中部分资金流入股市和债市而非进入实体经济，推高资本市场产生泡沫的风险。而货币政策应将流动性注入实体经济，这也是为什么“灵活性”和“适当性”是今年货币政策的显着特征。
中国央行行长周小川周六表示，中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。
评论认为，这意味着监管当局在降准及降息举措方面将更为谨慎，转向更为低调的货币工具，如中期贷款工具（MLF）以支持经济增长。（完）
(发稿 马蓉; 审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。