中国货币政策会更强调稳健 未来数月降息降准空间收窄--新华社

路透北京4月18日 - 中国官方媒体--新华社周一发表英文评论称，鉴于经济和金融市场的新情况，中国会继续使用各项政策工具稳增长，未来数月货币政策会保持一定程度的宽松，但相比去年更强调稳健，在降息和降准上将更为谨慎。

一方面，通胀抬头将令央行降息空间收窄，以避免中国实际利率转负。另一方面，人民币汇率近期企稳且美联储加息预期降低，资本外流得以缓解，降低了存款准备金率进一步下调的压力。

虽然从长远来看，外储仍将继续萎缩的背景下，央行仍有必要释放流动性，在为经济增长提供中性的货币环境。但鉴于今年中国金融市场整体形势，中国央行在政策的进一步宽松上将更加稳健。

中国今年一季度社会融资规模累计新增6.59万亿元，比去年同期多1.93万亿元，创历史同期最高水平。

评论称，其中部分资金流入股市和债市而非进入实体经济，推高资本市场产生泡沫的风险。而货币政策应将流动性注入实体经济，这也是为什么“灵活性”和“适当性”是今年货币政策的显着特征。

中国央行行长周小川周六表示，中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。

评论认为，这意味着监管当局在降准及降息举措方面将更为谨慎，转向更为低调的货币工具，如中期贷款工具（MLF）以支持经济增长。（完）