中国货币政策回旋空间较大 稳健性是当前追求目标--官员

路透上海6月6日 - 中国人民银行行长助理殷勇日前在一论坛上表示，相对于世界上主要的经济体而言，中国货币政策的回旋空间还是比较大的；不过稳健性是当前中国央行追求的货币政策目标。

中国证券报周一援引殷勇的话说，中国经济目前还处在一个中高速增长水平，通货膨胀目前还处在平均水平。传统的货币政策工具，包括利率工具、准备金率都有正常调节空间，央行没有进行量化宽松。因此，中国货币政策回旋空间还是比较大的。

他指出，在面对全球经济金融形势不确定的情况下，在经济进入新常态的过程中，面临很多不确定性，包括资本流动变化、经济增速变化、经济结构调整变化，因此，央行货币政策就要统筹协调好这些不同方面，而不能只看其中的某一个指标或某一个角度，因此，稳健性是央行追求的货币政策目标，实际上也是对目前中央银行货币政策形态的准确描述。

他还表示，目前全球主要经济体货币政策都还面临不少挑战，其中也包括中国在内。五个主要挑战包括：在潜在增长率下降的环境下，如何进一步做好货币政策、在经济转型的过程当中，如何做好货币政策的数量目标和价格目标之间的权衡、如何做好宏观政策和微观调整之间的平衡、对货币政策、财政政策、金融监管等各种政策的协调要求。

另外，这种挑战还包括在债务可持续性压力不断加大的情况下，如何做好货币政策。如果要使债务问题相对减轻，比较理想的情况是比较低的利率，这样债务的融资成本会下降。但是它的负面效应就使得没有动力去杠杆，去降低债务。如果利率水平比较高，会使得解决债务问题紧迫性更加突出，但会对实体经济造成较大冲击。因此在债务可持续性面临比较突出挑战的情况下，怎么样做好货币政策是面临的另一个挑战。

殷勇指出，当前追求的宏观经济目标越来越多，包括经济增长、充分就业、国际收支平衡、金融稳定、结构优化等，但是所拥有的宏观政策工具数量是有限的，如何处理好有限工具之间和多个目标之间的关系，要求有更好的政策协调，这也是面临的一个新挑战。（完）