市场热谈：A股暴跌波及离岸人民币但难现单边贬势 在岸持坚代价不小

图为日元、人民币和美元现钞。 REUTERS/Truth Leem

作者/张金栋

路透上海7月9日 - 中国股市断崖式下跌且救市政策屡屡受挫，令海外投资者避险情绪陡然升温，离岸市场的各类人民币资产遭遇抛压，并累及离岸人民币汇率贬至数月低位。

但市场人士表示，境内人民币汇率稳如泰山，境外虽有意走贬但因套利盘杀入的市场自发调节机制，离岸CNH很难现脱离境内引力的单边跌势。

他们并表示，随着沪股通资金持续回流，离岸CNH流动性明显宽松，很好补充短端离岸人民币流动性，且中国经济基本面并未明显受股市降杠杆影响，汇率持续贬值压力并不大；当然央行维稳汇市代价也不小，适时提升汇率弹性仍是可行之路。

中国股市跌跌不休避险情绪本周开始外溢至离岸人民币市场。周初离岸CNH跌幅加大，在岸汇价也逼近6.21元关键支撑；周二离岸CNH继续扩大跌幅，但在岸却进入僵持模式，两地汇差快速拉大，套利盘涌现；至周三两地汇差扩至100个点子水平，套利盘继续发挥“调节”作用，离岸CNH跌幅缩减；至周四早盘套利盘继续“冲刷”汇市，两地汇差进一步缩减。

“离岸人民币已经出现贬值势头，直至境内股市企稳。因离在岸即期、远期价差拉宽，跨境套利机会重现。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，无须担心央行对在岸汇率的管控能力，在岸即期汇率仍将保持稳定。

澳新银行中国经济师周浩也指出，本轮股市大幅下跌主要是由于股市内部快速去杠杆化造成的，也未引发系统性危机，对比香港1998年干预市场并不合适，人民币的汇率这一轮股市调整中依然稳定。

“周二离岸这边人民币沽出的压力比较大，而且是主动的沽出，整体不是很乐观，周三好一点，抛压还有，但有条件的资金在做套利。”香港一银行交易员表示。

中国社科院世政经所国际金融研究室副主任肖立晟表示，“在贬值预期下，离岸市场各方均倾向减少持有人民币资产，增加人民币负债。”

他认为离岸人民币资产持有者会直接抛售人民币资产，减持人民币存款和点心债。但人民币点心债二级市场缺乏流动性，所以投资者更多是采用货币掉期或人民币利率汇率互换协议等方式，对冲人民币汇率贬值风险。

这不仅打压了离岸CNH现汇价格，也提高了离岸人民币隐含利率水平，导致CNH远期汇率承压。周三离岸CNH一年掉期升水CNH1Y=一度触及1,920点子的近三个月新高。

另外本周以来沪股通持续出现净卖出，本周前三个交易日已经累计净回流超过330亿元人民币，“持续回流导致短端流动性极为宽松，而长端资金价格却持续走高，曲线陡峭化，从这看（离岸CNH）还是有贬值压力。”前述交易员称。

截止北京时间11:10，隔夜CNH资金价格报0.949，而月初还维持在近5的水平；一年期资金价格攀升至3.646，在月初时还只是在3.146一线，曲线明显陡峭化。

**在岸人民币持坚，代价不小**

虽见离岸CNH存较大贬值预期，但对境内人民币而言，内外部因素均不利下，央行更倾向维持人民币汇率稳定，并通过其他手段应对经济波动；另外中国政府不断出手救股市也表明管理层维稳态度，且国内信用状况还未明显恶化，企业资产负债表亦未受到太大牵连，汇率层面持续压力并不大，但维稳的代价却不小。

他们并表示，维稳更易招来套利盘冲击，这从本周境内即期人民币成交量可以窥探一二，由于在岸汇价高于离岸，维稳也是回收人民币流动性的过程，这也会削弱救市的效果，同时僵持的汇率也会削弱人民币定价权。

“当前恐慌情绪在蔓延，越是这样越是要维稳，现在哪怕是下调一点点，对情绪的影响是不一样的，”东京三菱日联银行（中国）有限公司首席金融市场分析师李刘阳表示，但市场稳定之后，贬值预期也将随之淡化。

周三收盘美元兑人民币即期成交量达240亿美元，创3月20日以来最大，周二成交量也达155亿美元，为2个月来最大水平，此前平均日成交量不过120亿美元左右。

对于近期两地价差扩大的状况，伦敦金融城政府政策与资源委员会主席包默凯周三表示，“不能仅凭一两天就来判断整个市场的趋势，主要的趋势还是两地价差的收敛、趋同，这也是反应人民币国际化进程的推进，两个汇率趋同也是建立市场信心的不可或缺的因素。”

他并指出，对于企业而言，有两套不同的汇率本身就是一个奇怪的现象，这会带来一系列复杂的后果。

中国金融四十人论坛高级研究员、原外管局国际收支司司长管涛日前亦指出，离岸与在岸市场之间套利交易的冲击力不可忽视。即使不可交割本金的外汇交易照样可以通过价格信号作用和境内外关联交易安排，影响在岸市场的本币利率和汇率走势。

他表示，在岸市场限制越多，离岸市场就发展越快、本币的流动性就越好，反过来又进一步挑战在岸市场的本币利率和汇率定价权。

“在岸人民币中长期如果还维持僵持水平，很尴尬的，”三菱银行李刘阳称，还是要找一个合适的机会，让汇率弹性上升，让市场决定汇率。（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。