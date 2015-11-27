综述：入篮揭晓前CNY无意押注 强势美元下贬值压力或渐进释放

路透上海11月27日（作者 张金栋） - 相比离岸CNH贬值“风生水起”，本周以来人民币对美元即期虽见续跌，但日内有效波幅明显收窄，谨慎观望情绪充斥市场；人民币纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）几成定局，但交易员并无意去赌汇市方向，何况上月末就曾出现单日大涨引发止损的状况。

他们并表示，不管人民币是否入篮，接下来的直接影响因素仍是美联储加息预期是否能继续推高美元。至少从目前看，人民币贬值预期难消，中间价稳步回撤并不断逼近8月汇改低点，显示央行许可人民币渐进式贬值，对死守汇率的意愿并不强。

“这周很敏感的，下周一就公布SDR最终结果了，最近其实大家都比较谨慎，现在看人民币是在贬值，但指不定（央行）什么时候给你来一下，上月末一天涨400点，…我们是来赚钱的，不是来赌方向的。”一中资行交易人士直言。

亦有交易人士指出，很多时候在整数关口前，或者关键点位前自营盘已然考虑提前获利了结，不愿意去试探央行的底线。甚至不少机构近期放弃自营操作，仅为客盘平盘，等待关键风险释放。

10月底人民币单日下跌0.62%，创汇改来最大单日跌幅，短暂强势引发购汇盘大量止损，而当日成交量亦创一个月来最大；随后11月人民币呈现阴跌走势，截止本周四跌去1.13%,并逼近8月创出的收盘低点。

周五人民币中间价续刷新三个月新低，离岸CNH亦连续创出阶段低点，与在岸价差已扩至500点子以上，市场贬值预期似乎未受人民币入篮前景看好提振；分析人士指出，SDR之后，美联储加息预期引发的美元强势与否仍将是影响外汇市场的关键因素。

“我觉得关键的变量我觉得还是美元，如果美联储12月加息，美元变得比现在还要强，那人民币可能继续温和下跌。”三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称。

他并指出，企业和个人的资产负债表还会继续采取资产外币化负债本币化操作，直至美元强势周期结束。

**贬值预期难消，大跌概率有限**

由于国内经济仍面临较大下行压力，美联储加息预期以及中国央行降息预期导致的中美利差收窄亦加剧人民币贬值预期，而且这种状况在一段时间内仍将持续存在，当然现有条件下人民币崩盘式贬值可能性有限，但为释放贬值压力，央行或允许渐进式贬值。

“经济下行压力，实需购汇需求，美元强势都在，人民币一直都有贬值压力，而且我们也没必要继续紧盯着美元，被动升值负面影响太大了。”三菱银行李刘阳称。

为淡化贬值预期，监管层除了宏观面上继续实施稳增长措施，积极稳定经济以外，围观操作层面，央行亦适时在掉期期权等衍生品市场上进行适度干预，力求稳定各方预期。

“本周以来长端掉期从1,300附近下来，还是有一定带有一定的央行预期成分，当然从利率平价看，也不知道一年期在1,300以上。”前述中资行交易员称。

面对贬值预期，央行态度似乎较之前有所灵活，11月以来央行并未采取紧盯美元的措施。

李刘阳称，央行或采取一种比较平滑的方式来释放贬值压力。“渐进式贬值往往附带利差缩短，经济基本面变差，实施难度比渐进式升值大很多，但至少一两年内还是有这种能力的。”他并预计人民币汇率明年交易中枢会在6.5附近，极限低点应该在6.65左右。

路透调查显示，最近一周多数新兴亚洲货币的人气改善，因预计美联储下月升息之后，2016年料将只是缓慢升息。据周二至周四对19名基金经理、外汇交易员和分析师的调查显示，人民币空头部位处于三个月高点。

另据路透统计的部分机构2016年人民币汇率预测，多数机构继续看贬人民币，境外机构对汇率的贬值预期更甚。

但兴业证券最新观点并不认同入SDR后，人民币利多出尽，兴业首席宏观分析师王涵认为，人民币国际化还有很长的路要走，央行仍有必要稳定人民币汇率来提升“走出去”大战略的投资收益，以及人民币资产对于外资的吸引力。同时从对手方和筹码角度来看，央行也有能力维持汇率的稳定。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 36,597.3 139

渣打 26,652.0 73

法巴 18,108.3 59

星展 8,634.1 37

中行 6,519.5 19

**本周市场动态**

--消息人士周三表示，韩国产业银行计划发行三年期宝岛债，以4.20%完成定价，募资13亿元人民币。韩国产业银行该档宝岛债将在台湾与新加坡双挂牌，时间为12月15日。

--建设银行(亚洲)周一成功发行全球首只21世纪海上丝绸之路人民币债券，在马来西亚交易所挂牌交易，这笔10亿元规模的债券亦是马来西亚历史上第一只人民币债券，该笔债券期限两年期，收益率为4%。

--中国财政部于周四在香港发行140亿元人民币国债，其中四个品种、总计100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标，票息分别为3.29%、3.4、3.31%和4%。（完）