人民币放量收跌至逾八年半新低 美元连日强势积聚风险

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月18日 - 人民币兑美元即期周五收跌破6.89关口，为2008年6月以来低位；本周跌1.11%，创年内最大周跌幅。而香港离岸人民币则一度跌破6.91关口续创纪录新低，人民币中间价十一连跌续创近八年半新低。交易员称，叶伦讲话暗示美联储很快加息，美元强势走升。激发购汇力道上升，净购汇规模扩大，继续给人民币汇价施压。
交易员称，昨日叶伦讲话是特朗普当选美国总统后首次讲话，市场从叶伦讲话中感受出“鹰派”的意味，极大提振了美元涨势；而今日人民币兑美元中间价的跌幅比市场预期小，显然是央行的中间价过滤机制在起作用，且此次过滤的力度比较大，亦表明了央行的态度。由于美元指数已经连涨十日，回调风险也在增加，部分机构减少美元多头头寸。
路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8938元附近。
“美元连涨十天，人民币几乎连续跌了一千多点，这也是纪录少有的吧。不过这样一来风险也在增加，看（美元）头什么时候出来止盈了。”一城商行交易员称。
亦有股份行交易员表示，购汇盘被激发出来，推升成交量；而今日大行在6.89附近提供美元流动性，且临近收盘时在离岸市场有一波疑似干预，间接拉升在岸市场，小幅提振汇价。
而由于离岸和在岸人民币价差已经有200点，做价差交易的头寸也在上升，令境内人民币贬值压力更大。
不过，最近监管层明显放松市场直接干预力度，更多是在一些关键的整数关口适度提供美元流动性，抑制人民币汇价下跌速率，而非改变方向。交易员也指出，在12月美联储加息决议出来前，人民币汇价还需承压，而且当前市场已在反应美联储明年可能多次加息的预期。
人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，在当前中国宏观政策稳健、改革措施得力、经济转型升级势头向好的背景下，人民币并不存在大幅贬值的基础，人民币汇率保持稳健的大格局不会改变，跟风兑换美元没必要。[nL4S1DJ0QL]
国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年来次低点，上月为升0.32%。[nL4S1DJ1HE]
全球汇市方面，美元本周有望录得强劲周线涨幅，在美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦释出强有力的信号，暗示美国年底前可能加息后，美元加速上涨。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8912 6.87 -0.31%
中间价 6.8796 6.8692 -0.15%
成交额 387.71亿美元 303.46亿美元
日内波动幅度(pips) 106 日低6.895 日高6.8844
今年以来升贬幅度 -5.77%
2005年汇改以来升贬幅度 20.10%
一年期美元/人民币掉期 575
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9041 6.905
一年期NDF 7.0975 7.077
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8907；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3028、6.2259和8.5388。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8906，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3034、6.2244和8.5389。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯)
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