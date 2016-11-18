人民币放量收跌至逾八年半新低 美元连日强势积聚风险

路透北京11月18日 - 人民币兑美元即期周五收跌破6.89关口，为2008年6月以来低位；本周跌1.11%，创年内最大周跌幅。而香港离岸人民币则一度跌破6.91关口续创纪录新低，人民币中间价十一连跌续创近八年半新低。交易员称，叶伦讲话暗示美联储很快加息，美元强势走升。激发购汇力道上升，净购汇规模扩大，继续给人民币汇价施压。

交易员称，昨日叶伦讲话是特朗普当选美国总统后首次讲话，市场从叶伦讲话中感受出“鹰派”的意味，极大提振了美元涨势；而今日人民币兑美元中间价的跌幅比市场预期小，显然是央行的中间价过滤机制在起作用，且此次过滤的力度比较大，亦表明了央行的态度。由于美元指数已经连涨十日，回调风险也在增加，部分机构减少美元多头头寸。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8938元附近。

“美元连涨十天，人民币几乎连续跌了一千多点，这也是纪录少有的吧。不过这样一来风险也在增加，看（美元）头什么时候出来止盈了。”一城商行交易员称。

亦有股份行交易员表示，购汇盘被激发出来，推升成交量；而今日大行在6.89附近提供美元流动性，且临近收盘时在离岸市场有一波疑似干预，间接拉升在岸市场，小幅提振汇价。

而由于离岸和在岸人民币价差已经有200点，做价差交易的头寸也在上升，令境内人民币贬值压力更大。

不过，最近监管层明显放松市场直接干预力度，更多是在一些关键的整数关口适度提供美元流动性，抑制人民币汇价下跌速率，而非改变方向。交易员也指出，在12月美联储加息决议出来前，人民币汇价还需承压，而且当前市场已在反应美联储明年可能多次加息的预期。

人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，在当前中国宏观政策稳健、改革措施得力、经济转型升级势头向好的背景下，人民币并不存在大幅贬值的基础，人民币汇率保持稳健的大格局不会改变，跟风兑换美元没必要。[nL4S1DJ0QL]

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际有效汇率指数降0.08%至121.06，为两年来次低点，上月为升0.32%。[nL4S1DJ1HE]

全球汇市方面，美元本周有望录得强劲周线涨幅，在美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦释出强有力的信号，暗示美国年底前可能加息后，美元加速上涨。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8912 6.87 -0.31%

中间价 6.8796 6.8692 -0.15%

成交额 387.71亿美元 303.46亿美元

日内波动幅度(pips) 106 日低6.895 日高6.8844

今年以来升贬幅度 -5.77%

2005年汇改以来升贬幅度 20.10%

一年期美元/人民币掉期 575

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9041 6.905

一年期NDF 7.0975 7.077

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8907；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3028、6.2259和8.5388。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8906，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3034、6.2244和8.5389。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）