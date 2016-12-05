人民币小幅收跌 离岸流动性仍紧两地价差继续倒挂

路透上海/北京12月5日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，因国际美元仍整体偏强。交易员称，目前监管采取市场价和中间价低偏离管理思路，通过篮子变动来影响市场，盘中大行仍提供适度美元流动性，确保汇价整体稳定，由于美元走势仍偏强，人民币汇率料整体承压。

他们并指出，离岸人民币虽见小幅调整，但仍强于在岸，两地价差再现倒挂；监管层对离岸人民币更多的是采取抽紧流动性的举措，意在打击人民币空头势力，但预计高资金利率状况不会长期延续，否则容易引发套利。

“境外人民币太紧了，很多投机盘的carry太大，就平了（美元多头）。两地价差一倒挂，境内就少了套利盘的购汇。加上客盘被指导购汇也少了些，没有客盘自营就必须听话了。”一中资行交易员称，

亦有外资行交易员指出，现在两地管理汇率方法不一样，在岸控制的是市场价和中间价的偏离，稳定预期；离岸则是收紧流动性的办法，导致两地汇价都倒挂。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均继续飙升；其中隔夜由周五的7.15900%大涨522个基点至12.38133%，创逾两个月新高；而周五隔夜HIBOR已涨234个基点。

离岸市场美元兑人民币CNH一年期掉期周一连五日上行并升破2,300点，创出逾九个月新高。分析人士指出，离岸人民币流动性持续收紧，投机空头遭遇持续挤压，离岸CNH即期与在岸汇价已明显倒挂，离岸对人民币贬值的押注开始消退。

近期中国监管部门出台一系列措施，找补资本项下不合规流出的漏洞，积极配合资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，消息人士上周透露，央行发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

全球汇市方面，欧元周一大跌，此前意大利总理伦齐承认在宪法改革公投中失败，并表示将会辞职，这在欧元区引发了政治不确定性。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8861 6.8818 -0.06%

中间价 6.887 6.8794 -0.11%

成交额 297.20 347.31亿美元

日内波动幅度(pips) 62 日低6.8905 日高6.8843

今年以来升贬幅度 -5.70%

2005年汇改以来升贬幅度 20.19%

一年期美元/人民币掉期 490

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8744 6.8735

一年期NDF 7.106 7.0885

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8886；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2792、6.0743和8.7404。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）