人民币兑美元午后现一笔错误报价 经双方协商后已取消

路透上海12月7日 - 人民币兑美元即期周三午后维持区间窄幅整理，但在北京时间15:51分突然出现6.9891元的成交价格，和正常交易价格跌去1,000点，明显偏离了正常的交易，后经双方协商，取消了该笔交易。