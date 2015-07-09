神华能源澳洲煤矿终于获准动工 因环保问题拖延六年

路透悉尼7月9日 - 中国神华能源股份(601088.SS)扫清最后一道监管障碍，将在澳洲东部兴建年产1,000万吨的煤炭项目。该项目位于澳洲东部的主要农业区，受到该国农业部长的批评。

六年前，在煤炭价格达到高峰之前，神华能源买下开发新南威尔士州Watermark热媒和半软焦煤项目的许可，项目投资10亿澳元(7.4590亿美元)。此后不久煤炭价格开始下跌，目前已经跌至逾五年低点。

直到今年1月，神华能源才获得州政府的动工许可，之前为了消除农户的顾虑，一直在进行评估和修改方案。

该项目最终获得联邦环境部长Greg Hunt的批准，将成为神华在严格环境监管下建设的首个大型煤矿。该公司现在需要向Hunt和新南威尔士州政府证明，它可以达到当局要求的条件，也可以自行决定该项目在这些条件下是否具有经济效益。(完)

(编译 李春喜 审校 王颖)

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