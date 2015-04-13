中国首季煤炭产量下降效益不佳 主因房地产低迷令需求减少

路透北京4月13日 - 中国煤炭工业协会称，中国一季度煤炭产量同比下降3.5%，前两月大型煤企亏损面逾八成。分析师指出，今年煤炭需求下降很快，主要来自房地产市场的低迷。

新华社报导援引协会快报指出，全国煤炭首季销量8亿吨，同比下降4.7%。前两个月，90家大型企业亏损131亿元人民币，亏损面80%以上，且全社会存煤已持续39个月超过3亿吨。

报导援引煤炭协会会长王显政此前在会议上指出，坚决把不安全的产量、不经济的（亏损煤矿的）产量、煤质差的产量减下来，力争在2014年基础上，今年煤炭产量同比减少5%。

“煤炭需求下降很快，房地产低迷是主要原因，...炼钢、轧钢都需要用电，同时炼铁需要炼焦煤，水泥也需要煤炭。”格林大华期货煤炭分析师张朋程指出。

展望后市，他并认为，需求低迷预计延续，价格夏季补库有反弹。

今年以来，煤炭经济运行形势依然严峻。王显政还指出，当前煤炭经济低位徘徊，短期难以改变；价格近期回升乏力，企业困难加剧。但从中长期看，煤炭行业发展有空间、有市场、有前景。

他并强调，在当前煤炭经济下行期间，要进一步加强行业自律，主动控总量、稳煤价、保安全、保稳定。要研究控制总量、减少产量的具体措施，从中长期来看，则要推进煤炭消费方式转变，要推进煤炭由燃料向原料与燃料并重转变，有效替代油气资源，提高煤炭产品附加值。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进)

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