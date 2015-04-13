中国首季煤炭产量下降效益不佳 主因房地产低迷令需求减少

香港自6月起收紧地产发展商贷款比率 加强信贷风险管理--金管局
路透香港5月12日 - 鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五宣布自6月起收紧银行予地产发展商的贷款比率，以加强信贷风险管理。
路透北京4月13日 - 中国煤炭工业协会称，中国一季度煤炭产量同比下降3.5%，前两月大型煤企亏损面逾八成。分析师指出，今年煤炭需求下降很快，主要来自房地产市场的低迷。
新华社报导援引协会快报指出，全国煤炭首季销量8亿吨，同比下降4.7%。前两个月，90家大型企业亏损131亿元人民币，亏损面80%以上，且全社会存煤已持续39个月超过3亿吨。
报导援引煤炭协会会长王显政此前在会议上指出，坚决把不安全的产量、不经济的（亏损煤矿的）产量、煤质差的产量减下来，力争在2014年基础上，今年煤炭产量同比减少5%。
“煤炭需求下降很快，房地产低迷是主要原因，...炼钢、轧钢都需要用电，同时炼铁需要炼焦煤，水泥也需要煤炭。”格林大华期货煤炭分析师张朋程指出。
展望后市，他并认为，需求低迷预计延续，价格夏季补库有反弹。
今年以来，煤炭经济运行形势依然严峻。王显政还指出，当前煤炭经济低位徘徊，短期难以改变；价格近期回升乏力，企业困难加剧。但从中长期看，煤炭行业发展有空间、有市场、有前景。
他并强调，在当前煤炭经济下行期间，要进一步加强行业自律，主动控总量、稳煤价、保安全、保稳定。要研究控制总量、减少产量的具体措施，从中长期来看，则要推进煤炭消费方式转变，要推进煤炭由燃料向原料与燃料并重转变，有效替代油气资源，提高煤炭产品附加值。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽/曾祥进)
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