蔻驰收购Kate Spade 着眼后者在千禧一代中的人气

路透5月8日 - 手提包制造商蔻驰(Coach)(COH.N)称，将以24亿美元的价格收购Kate Spade(KATE.N)，希望利用后者的个性背包和手提包在千禧一代中的人气。

每股18.50美元现金相当于较Kate Spade周五收盘价溢价9%。Kate Spade股价周一报18.38美元，蔻驰股价涨4.8%至44.71美元。

Kate Spade股价自12月27日以来上涨17%，这一天之后其宣布将出售公司。

Kate Spade的手袋引起千禧一代的共鸣，其标志不张扬，色彩明快且有设计具有个性，有些手袋采用猫或者汽车的形状。

但该公司与包括蔻驰在内的其它奢侈手袋制造商一样，在面对激烈竞争以及百货公司客流量下降之际，难以达到市场预期。

蔻驰执行长Victor Luis淡化了手袋市场的放缓现状。

“我们坚信，欧洲、美国、尤其是发展中国家的中产阶级将为我们提供巨大的契机，”Luis对路透记者表示。

为迎合蔻驰的重振战略，该公司将缩减Kate Spade对百货公司的销售，并减少在线限时抢购，同时提升该品牌在亚洲和欧洲的存在感。蔻驰的重振战略包括限制折扣和分销，以重获品牌声望。

分析师称Kate Spade十分适合蔻驰。

“我们喜欢互补的产品搭配、互补的客户群、和潜在的协同效应，”Robert W. Baird & Co分析师Mark Altschwager在报告中写道。

Cowen & Co分析师Oliver Chen表示，蔻驰在以合理的价格收购一个强大的品牌。(完)