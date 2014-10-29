Coach在华销售增速放缓，触及两年低位

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月28日 - Coach 发布季度财报称，在华季度销售增速创下两年来的最低水平。这令Coach受到打击，该公司依赖中国市场弥补在北美市场流失的市场份额。

周二早盘交易中，Coach股价一度下跌8%，触及4年低点。该公司发布胜过预期的一季度利润报告后，其股价一度上涨5%。

Coach一直在想方设法提振亚洲和欧洲市场的销售，该公司在其最大市场北美正在落后于Michael Kors 、Kate Spade 。在截至9月27日的季度，该公司北美销售下降19%。

Coach在华销售仅增长10%，增速与其对截至2015年6月全财年销售增长的预期吻合。在华销售在其上财年营收总额中所占比重为11%左右。

此外，Coach在日本的销售下降12%，为连续第八季下降。按照店铺数量，日本是该公司在北美以外的最大市场。

Coach称，香港亲民主示威活动期间，公司不得不关闭了香港的两家店铺。

“由于宏观问题及地缘政治事件，近期（销售方面）可能还会有所波动，而这些问题和事件正在影响中国及一些主要旅游市场的时尚潮流，特别是香港和东南亚，”该公司执行长Victor Luis在发布业绩后的电话会议上称。

受日本今年4月上调消费税影响，Coach预测日本市场销售会继续下滑。（完）