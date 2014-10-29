Coach在华销售增速放缓，触及两年低位

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月28日 - Coach 发布季度财报称，在华季度销售增速创下两年来的最低水平。这令Coach受到打击，该公司依赖中国市场弥补在北美市场流失的市场份额。
周二早盘交易中，Coach股价一度下跌8%，触及4年低点。该公司发布胜过预期的一季度利润报告后，其股价一度上涨5%。
Coach一直在想方设法提振亚洲和欧洲市场的销售，该公司在其最大市场北美正在落后于Michael Kors 、Kate Spade 。在截至9月27日的季度，该公司北美销售下降19%。
Coach在华销售仅增长10%，增速与其对截至2015年6月全财年销售增长的预期吻合。在华销售在其上财年营收总额中所占比重为11%左右。
此外，Coach在日本的销售下降12%，为连续第八季下降。按照店铺数量，日本是该公司在北美以外的最大市场。
Coach称，香港亲民主示威活动期间，公司不得不关闭了香港的两家店铺。
“由于宏观问题及地缘政治事件，近期（销售方面）可能还会有所波动，而这些问题和事件正在影响中国及一些主要旅游市场的时尚潮流，特别是香港和东南亚，”该公司执行长Victor Luis在发布业绩后的电话会议上称。
受日本今年4月上调消费税影响，Coach预测日本市场销售会继续下滑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)