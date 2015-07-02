澳洲行业协会称中国拒收澳煤 澳方展开调查

路透悉尼7月2日 - 澳大利亚矿业委员会（The Minerals Council of Australia）称，中国不公平地以未达质量要求为由拒绝澳洲的煤炭出口。澳大利亚政府正对此展开调查。

煤炭是澳大利亚次于铁矿石的第二大出口产商品。

澳大利亚矿业委员会的成员包括了全球最大的一些煤炭企业，其中有必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和嘉能可(GLEN.L)。澳大利亚矿业委员会称，中国拒绝澳大利亚煤炭的理由是这些煤炭未能满足中国1月15日新推的进口质量要求。

“澳大利亚生产全球最优质的出口煤，生产企业对其产品有信心，”澳大利亚矿业委员会煤炭部负责人格雷格·埃文斯（Greg Evans）对路透表示。

“但我们对（中国的）相关检测标准信心不足，这些标准未以透明的方式实施。”埃文斯说道。

澳大利亚联邦贸易部长安德鲁·罗博（Andrew Robb）的发言人称，罗博已经知悉澳大利亚矿业委员会对中国新的煤炭质量标准的潜在贸易影响的关切。

“澳大利亚政府正在尽一切合理努力消除这些忧虑，并将与中国携手确保澳大利亚仍为中国可靠的优质煤炭供应商，”该发言人说道。

路透未能立即联系到中国商务部就此置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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