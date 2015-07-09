中国个股：神华能源澳洲煤矿终于获准动工，因环保问题拖延六年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼7月9日 - 中国神华能源股份 扫清最后一道监管障碍，将在澳洲东部兴建年产1,000万吨的煤炭项目。该项目位于澳洲东部的主要农业区，受到该国农业部长的批评。
六年前，在煤炭价格达到高峰之前，神华能源买下开发新南威尔士州Watermark热媒和半软焦煤项目的许可，项目投资10亿澳元(7.4590亿美元)。此后不久煤炭价格开始下跌，目前已经跌至逾五年低点。
直到今年1月，神华能源才获得州政府的动工许可，之前为了消除农户的顾虑，一直在进行评估和修改方案。
该项目最终获得联邦环境部长Greg Hunt的批准，将成为神华在严格环境监管下建设的首个大型煤矿。该公司现在需要向Hunt和新南威尔士州政府证明，它可以达到当局要求的条件，也可以自行决定该项目在这些条件下是否具有经济效益。(完)
(编译 李春喜 审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”