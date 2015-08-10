《RUSSELL专栏》印度和中国煤炭进口难见起色 矿商和交易商没法放松

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Clyde/Russell;编译/许娜/孙国玉/李婷仪/郑茵

路透澳洲朗塞斯顿8月10日 - 煤炭商和交易商看来就是没法松口气，因为印度进口增长出现转折的初步迹象，削弱了中国煤炭进口回升的影响。

澳洲、印尼和南非等煤炭出口国面临的主要问题在于，中国7月进口激增的局面不太可能延续下去，而且印度进口减少很可能是为漫长的下滑趋势开了个头。

中国是全球最大的煤炭生产国和进口国。根据中国海关8月8日公布的数据，中国7月进口了2,126万吨煤炭，较6月的1,660万吨增加了28.1%，并创八个月高位。

不过，中国7月煤炭进口较上年同期下降7.7%，2015年1-7月进口亦较上年同期下滑33.7%。因此，除了环比数据外，7月煤炭进口整体呈现疲弱趋势。

而且，7月环比数据的强劲表现可能也只是个例外，并非预示着现有趋势即将逆转。

交易商认为，7月煤炭进口较上月增加，是因为中国国内生产商为了提高煤炭价格而限制供应。今年上半年，70%以上的中国煤炭商都蒙受了损失。

中国本地煤炭价格今年大幅下降，截至上周青岛港指标动力煤SH-QHA-TRMCOAL价格为每吨410元(66.13美元)，较去年末累计下跌22%。

而澳洲纽卡斯尔港指标动力煤GCLNWCWIDX价格在截至8月7日的当周为每吨59.54美元，较去年末累计下跌7.5%。

虽然纽卡斯尔的指标自4月以来一直挣扎在八年低位每吨54.37美元附近，但澳洲的煤矿公司今年受到的影响并不像中国同行那么严重，面对煤价连跌四年的现状，澳洲的煤矿已经花了不少时间来适应煤价下跌的现实状况。

本地煤价下跌或最终导致一些煤矿关闭，但短期更可能出现的情况是，进口煤炭的竞争力下降。

中国即将举行纪念二战胜利70周年阅兵式，当局要求在此之前关闭一些企业以改善空气质量，因此8、9月份煤炭需求可能会下降。

然而，中国减少煤炭使用的总趋势依然不变，对进口煤炭施加更严格质量标准的要求也不变。煤炭被视为导致中国污染问题的罪魁祸首。

这使得中国煤炭进口不可能转而恢复增长。然而，随着贸易商试图从国内外价格中套利，月度数据波动性可能会增加。

**印度希望幻灭?**

印度向来是煤炭出口商在亚洲的希望之所在，但印度7月进口同比大减11%至1,930万吨，恐怕让矿商惊愕不已。

根据汇整该项数据的大宗商品贸易商mjunction，7月进口量是15个月内首见下滑，主要受发电商需求降低的影响。

如果说7月的数据有甚么正面消息，那就是需求仍在。但欠缺的是用来支付进口煤炭发电所需的钱。

印度电力配销商正在为电力费用伤脑筋。他们债务本来就高企，且财务受制于不符经济效益的定价规定而蒙受亏损。

然而，有迹象显示国有的Coal India (COAL.NS)配合政府期望而进行增产已取得进展，印度政府希望国内产量能达到不需仰赖进口的水平。

3月截止的财年，Coal India增产至4.94亿吨，虽然较5.07亿吨的目标低3%，但仍比上个财年高出3,200万吨。

根据The Hindu报纸8月8日的一篇报导，2010-2014年的四年累积增幅超过3,100万吨。

Coal India今年4-6月产量增长12%达到1.213亿吨，因该公司有新矿投入生产，并获准扩大原有矿山的产能。

不过该公司距离到2019-20年度实现10亿吨产量目标还有很大差距，在此之前每年要新增逾1亿吨产量才能达成目标。

虽然这看起来不大可能，但印度煤炭部长Piyush Goyal认为，即便部分实现，也将抑制进口需求，本财年的煤炭进口需求可能减少3%至2.1亿吨。

得出上述结论的依据是，目前煤炭需求为9.1亿吨，较上年增加10%；Coal India等国内企业的总产量为7亿吨，增长15%。

这看上去是一个合理的预估，如果能够实现，将结束印度煤炭进口连年增加的局面。美国能源资料协会(EIA)数据显示，印度自2004年以来煤炭进口不断增加。

总体而言，我们有理由乐观地认为，印度或许可以削减对国外煤炭进口的需求，同时也有理由相信，中国煤炭进口需求回升的前景并不乐观。(完)

(译文审校 高琦/张荻/杜明霞/王丽鑫)

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