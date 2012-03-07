山东能源集团副总称今年煤炭价格不会大涨

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
* 预计今年煤炭价格不会大涨,将维持在去年底水平
* 预计今年煤炭产量同比增20%,逾1.2亿吨
* 已在加拿大等国开始海外矿产储备
* 整体上市工作已经展开,争取年底前完成股改
路透北京3月7日电---中国产煤大户--山东能源集团有限公司副总经理孔青周三表示,若中国全年经济增长仍不能脱离一季度的下滑态势,预计今年煤炭需求将呈现低迷状态.此外,煤炭价格也不可能大幅上涨,或维持在去年底水平.
他在参加中国两会(全国人大和政协)间隙并对记者表示,山东能源集团已组建上市工作小组,争取今年年底前完成上市前期工作.
据当地媒体山东商报稍早报导,山东能源集团目标年内完成股份公司设立,并力争在3到5年内通过IPO或借壳方式,实现集团内关联度高的主要产业整体上市.
"(煤炭需求)要看全国的经济发展,如果像一季度这种发展态势的话,今年的煤炭需求应该说属於低迷状态."孔青表示.
他并称,今年的煤价"不可能"涨上去,预计将"维持在去年年底的水平."
此前中国煤炭工业协会会长王显政表示,预计今年二季度以前,煤炭市场将继续保持供需总体平衡、相对宽松态势,但今年要高度重视煤炭市场相对宽松中结构性过剩明显的现象.
山东能源集团成立於2011年3月,是由新汶矿业、枣庄矿业、淄博矿业、肥城矿业、临沂矿业、龙口矿业6家煤炭企业重组而成的省属国有独资公司.
截止目前,该集团主要煤矿和电力资产均布局在中国境内.对此孔青称,已在澳大利亚、加拿大、哥伦比亚及柬埔寨等国家开展海外项目接触.其中,加拿大煤矿预计明年开始开工建设,年产能规划约2,600万吨.
此外他预计,山东能源集团今年煤炭产量将突破1亿2千万吨,较去年增约两成.
2011年该集团实现销售收入1,560亿元人民币,利润超过150亿元.(完)
--发稿 苏丹/宿泱韫 ;审校 曾祥进
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