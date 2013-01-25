今年煤炭需求将继续保持低速增长--煤协

路透北京1月25日 - 中国煤炭工业协会分析认为,中国仍处于工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进时期,煤炭需求将有新的增长,但同时经济运行中不稳定、不确定因素依然较多,预计今年煤炭需求将继续保持低速增长,煤炭市场继续呈现供需相对宽松的态势.

新华社援引煤协通报称,去年中国煤炭产量增速下滑,煤价下跌,煤炭市场景气指数持续处于负值.同时中国煤炭企业数量下降,行业集中度提高,全国前八家煤炭企业产量占总产量的30.2%,同比增加3.2个百分点.

通报称,2012年全国煤炭产量36.6亿吨,比上年增长4%左右,但增速同比回落4.7个百分点.煤炭库存居高不下,2012年末煤炭企业存煤8,500万吨,同比增加3,120万吨,增长58%;重点发电企业存煤8,113万吨,同比减少52万吨,下降0.6%,可用天数仍保持在19天以上,煤炭企业去库存压力较大.

在产量增速下滑的同时,去年中国煤炭价格下降,年末冶金煤价格较年初普遍下降每吨300元至400元.此外煤炭市场景气指数未恢复到正常水平,2012年煤炭市场景气指数持续处于负值,12月份指数为-5.5,比11月回升19个基点,反映市场回暖,但仍未恢复到正常水平.

据了解,去年中国在煤炭供需形势逐步趋缓、煤价基本稳定之际,企业兼并重组取得进展,全国规模以上煤炭企业数量降到6,200家,同比减少1,500家.山西煤矿企业减至130家.在淘汰落后产能方面,去年淘汰落后产能9,780万吨.(完)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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