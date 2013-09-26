动力煤期货首日上市“开门红”

路透北京9月26日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货周四首日上市实现“开门红”，主力1401合约最大涨幅一度超过2%。尽管大型煤炭企业、电力企业等产业客户多数仍在观望，但整体交易仍算活络，基本符合市场预期。

截至午盘13:40，动力煤期货所有品种均上涨。主力合约在早盘高开逾1%后，最高涨2.23%至531.6元人民币，目前涨幅缩减至1.81%。

市场人士认为，动力煤期货主力合约开盘基准价确定为每吨520元，与现货煤炭价格基本持平，跟市场预期符合。而受作为市场风向标的中煤和神华两大煤炭集团昨日小幅上调5,000大卡下水煤价格影响，今日动力煤首日上市后获得上涨动力。

“跟预期差不多，成交还可以，...但持仓不是很理想，应该是受长假前上调保证金的预期有关。”上海中期能源化工分析师蒋海辉称。

他并指出，尽管动力煤首日交投较活跃，但和焦煤期货上市时点相比，动力煤期货选择在国庆长假前上市，势必会对其交易量和活跃度形成负面影响，因为投资者都预期到不久就会上调期货保证金，对投机气氛和交易量会造成很大打击。

另一方面，长假即将来临，多数投资者也会选择减仓，以规避长假风险；此外产业客户很多在新品种上市初期也选择观望。

不过，市场人士对动力煤期货的前景普遍看好，中国动力煤年产量达36亿吨，市场容量巨大，加上跟动力煤相关的产业链客户丰富，包括煤炭、钢铁、建材、电力、煤化工等，可能推动动力煤期货成为今后国内商品期货中最大的品种。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。