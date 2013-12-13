煤焦类期货品种全线大跌

路透上海12月13日 -大连商品交易所焦炭和焦煤期货周五收盘双双大跌并创下数月低位，盘中一度触及跌停，河北等地多家钢厂被限产的消息引发市场的需求忧虑。从技术上看煤焦类品种均出现破位走势，短线更加偏空。

焦炭主力1405合约收低3.59%至每吨1,558元，为今年8月上旬以来最低。焦煤主力跌2.89%，创下7月初以来最低收位1,076元。两品种午盘均一度触及4%的跌停水准，临近尾盘稍稍拉回，但技术走势上均已跌破近几日的整理平台。

“近几天河北等地钢厂减产比较厉害，加上焦煤是近期到港量比较大，对现货冲击比较明显。而近月合约又面临交易所例行限仓和上调保证金，使多头纷纷出逃或选择在主力合约上杀跌。”光大期货分析师唐嘉宾表示。

钢厂消息人士此前对路透表示，中国钢铁生产大省--河北的多家钢厂都被实施限电和停产措施，此举被认为是政府为应对空气污染的举措之一。

市场人士表示，今年入冬以来国内多地遭遇雾霾天气，令政府和公众对大气污染的关切加剧，部分排放不达标的中小型钢厂自然会成为环境整治行动的重点目标。

中国国家统计局周二公布，11月全国粗钢日产量为202.9万吨，较10月下降3.3%，且创下2013年以来最低。因环保压力和市场环境不佳令钢厂开工率下降，其中中小型钢厂的减产力度或超过大型企业。

不过唐嘉宾表示，相对于焦煤而言，焦炭的需求稍强，山西河北地还在酝酿再上调价格，不过在整个产业链品种普遍走弱的背景下，也难独善其身。

作为钢铁生产的另一重要原材料，大连铁矿石期货亦走势疲弱，主力1405合约收盘大跌2.14%，创出该品种今年10月上市以来新低。（完）

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。