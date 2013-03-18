焦煤期货合约将于周五上市--大商所

路透北京3月18日 - 中国大连商品交易所周一称，焦煤期货合约将于3月22日(星期五)起上市交易，其交易保证金上市初期暂定为合约价值的5%。

刊登在大商所网站上的新闻稿称，首批上市交易合约为JM1307、JM1308、JM1309、JM1310、JM1311、JM1312、JM1401、JM1402、JM1403。各合约挂盘基准价于上市前一个交易日另行通知。

关于焦煤期货的涨跌停板幅度，大商所称，焦煤期货合约涨跌停板幅度暂定为上一交易日结算价的4%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。

大商所并规定焦煤期货合约交易手续费为成交合约金额的万分之一。且每交易日结算后，交易所将公布焦煤期货合约所有会员当日成交量和持仓量。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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