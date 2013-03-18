焦煤期货合约将于周五上市--大商所

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京3月18日 - 中国大连商品交易所周一称，焦煤期货合约将于3月22日(星期五)起上市交易，其交易保证金上市初期暂定为合约价值的5%。
刊登在大商所网站上的新闻稿称，首批上市交易合约为JM1307、JM1308、JM1309、JM1310、JM1311、JM1312、JM1401、JM1402、JM1403。各合约挂盘基准价于上市前一个交易日另行通知。
关于焦煤期货的涨跌停板幅度，大商所称，焦煤期货合约涨跌停板幅度暂定为上一交易日结算价的4%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的8%。
大商所并规定焦煤期货合约交易手续费为成交合约金额的万分之一。且每交易日结算后，交易所将公布焦煤期货合约所有会员当日成交量和持仓量。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。